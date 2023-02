Projets pétroliers et gaziers : Sophie Gladima à la rencontre des députés

Le ministre du Pétrole et des Énergies, Aissatou Sophie Gladima préside un atelier d’information et de partage avec les députés membres de la Commission Energie et Ressources minérales de l’Assemblée nationale, dirigé par Abass Fall. L’objectif de cette rencontre est de partager avec les députés les informations sur l’état d’avancement des projets pétroliers et gaziers et de faire le point sur les projets et programmes phares du secteur des énergies en général. La loi de répartition des recettes issues de l’exploitation pétrolière et gazière, le contenu local et ses opportunités et la stratégie accès universel à l’électricité sont les points qui seront discutés avec les députés membres de la commission énergie et ressources minérales de l’assemblée nationale.