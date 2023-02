Omar Pène à l’université de Paris 3 Sorbonne

Le lead vocal du Super Diamono Omar Pène anime samedi à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle une conférence sur le thème : ‘’L’Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique’’, a annoncé à l’APS l’ambassade du Sénégal en France.

Cette conférence prévue de 14 à 18 heures est organisée par l’association ‘’Etudiants 221’’ en collaboration avec l’ambassade du Sénégal en France. Elle sera présidée par l’ambassadeur du Sénégal en France El Hadji Magatte Sèye et ses homologues du corps diplomatique accrédité en France, précise la même source.

‘’A Paris, la tribune offerte à Omar Pène à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle à travers ce symposium vise la sensibilisation de la jeunesse du monde et particulièrement des étudiants aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux du changement climatique et son impact sur le développement du continent africain’’, expliquent les organisateurs.

Ils estiment que l’Afrique est le continent qui pollue le moins au monde, mais ‘’il demeure pourtant le plus impacté par les effets du réchauffement climatique’’. ‘’Plusieurs pays africains producteurs d’hydrocarbures cherchent à fonder leur développement économique social sur la transformation locale des énergies fossiles qui, avec l’industrialisation non maitrisée est à l’origine du réchauffement climatique’’, soulignent-ils.

Outre l’artiste-conférencier, d’éminents universitaires interviendront dans ce débat, notamment le président de l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et le recteur de l’université Cheikh Anta Diop.

Il y aura aussi l’intervention de Me Mark Bargés, spécialiste dans le financement de projets énergétiques en Afrique et Mme Mariam Fofana consultante de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

Cette rencontre qui sera clôturée par une prestation musicale de Omar Pène s’inscrit aussi dans le cadre de la célébration des activités marquant les 50 ans de carrière du lead vocal du Super Diamano.

Pour l’association ‘’Etudiants 221’’, ‘’Omar Pène est devenu au fil des ans un acteur phare de la promotion de la transition écologique au Sénégal’’. Son dernier disque intitulé ‘’Climat’’ ‘’a fait vibrant plaidoyer pour la sauvegarde de la planète en en appelle à la responsabilité de tout un chacun’’, constatent les étudiants.

Omar Pène est une icône dans le milieu estudiantin sénégalais. Une place baptisée en son nom existe au sein de l’Ucad pour saluer ses actions constantes en faveur des étudiants et des jeunes en générale.

APS