Les raisons du divorce du frère de Sarkozy

Pourquoi Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy divorcent

De nouvelles révélations ont été faites sur les coulisses de la rupture de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy.

Après huit ans de relation, dont quatre ans et demi de mariage, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy divorcent. Le mois dernier, l’ex-actrice et designer de 33 ans avait lancé la procédure en déposant des papiers signés dans un tribunal de New York, réclamant une dissolution rapide. Les administrations étant à l’arrêt en raison du coronavirus, fonctionnant seulement pour les demandes «urgentes», sa demande n’a pas abouti.

Requête à nouveau rejetée

Dans la foulée, la sœur jumelle d’Ashley a appris par les avocats d’Olivier Sarkozy que ce dernier avait mis un terme au bail de l’appartement qu’ils louaient ensemble dans le quartier huppé de Gramercy Park sans la tenir informée au préalable. Elle avait ainsi jusqu’au 18 mai pour faire ses valises et quitter les lieux, un délai trop court pour pouvoir se retourner selon elle. Cette semaine, elle s’est donc de nouveau adressée au tribunal pour tenter de gagner du temps, réclamant à nouveau l’accélération de la procédure afin de pouvoir protéger son droit à rester à l’intérieur des lieux. Une requête qui a été refusée, comme l’a révélé jeudi TMZ, le juge estimant que sa situation n’était pas un cas de force majeure.

« Elle est très focalisée sur sa carrière »

Après toutes ces révélations, les langues se sont déliées, et les proches de Mary-Kate Olsen ont admis auprès du site E! News que sa rupture avec le financier français de 50 ans était «vraiment en train de dégénérer». Du côté de «People», les raisons de la séparation ont été dévoilées : «Elle est très focalisée sur sa carrière et il est très Français (sic), il voulait qu’elle soit plus disponible dans leur mariage. On ne peut pas contrôler une fille qui est dans une course effrenée pour devenir milliardaire depuis ses 20 ans», a-t-on simplement commenté.

Il s’agit du premier divorce pour Mary-Kate et du second pour le demi-frère de Nicolas Sarkozy, qui est aussi le père de deux enfants nés en 2000 et 2002, Julien et Margot.