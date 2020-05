Covid-19…La Chine teste 5 vaccins sur les hommes

La Chine compte cinq vaccins expérimentaux anti-Covid-19 actuellement testés sur l’homme, et peut-être bientôt davantage, sur fond de course contre la montre mondiale entre laboratoires, a déclaré vendredi un vice-ministre de la Santé. Soucieux de protéger les Chinois et de faire taire les critiques occidentales sur sa gestion de l’épidémie, le gouvernement encourage instituts publics et compagnies privées à accélérer leurs recherches. «Dans l’ensemble, les progrès vont bon train», grâce à une bonne coopération entre services de santé, hôpitaux et instituts de recherche, s’est félicité Zeng Yixin, un vice-ministre de la Santé.

«2.575 volontaires au total ont été vaccinés dans le cadre des différents projets» et «aucun effet indésirable majeur n’a été rapporté», a souligné Zeng Yixin lors d’une conférence de presse à Pékin. Il n’a pas évoqué de date de commercialisation d’un éventuel vaccin, estimant toutefois que la «phase 2» de tous les essais cliniques actuellement en cours sera terminée d’ici juillet – c’est la deuxième des trois étapes des tests sur l’homme à valider avant toute commercialisation. Cinq projets sont donc en cours, contre quatre annoncés jusqu’à présent.