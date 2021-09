Les infrastructures du régime FayeSall sont-elles aux normes?…Par Mamadou Lamine Diallo

Des centaines de milliards injectés dans la lutte contre les inondations dans des localités précises et la situation ne s’améliore pas à Touba, Keur Massar etc. On le sait, ces travaux alimentent la corruption du régime et financent le clientélisme des prédateurs de BBY, en plus des DRP qui pompent les budgets de fonctionnement des ministères. L’IGE doit s’intéresser à la gestion des budgets de fonctionnement.

“Les réalisations de Macky Sall, des contrefaçons à la pelle !“

Voilà, le building Mamadou Dia, pour lequel mes prévisions de dépenses ont été confirmées par les faits, qui prend feu. Sous Macky, le vendeur de carreaux Bamba Ndiaye, est devenu BTP de niveau 1 comme Abdoulaye Sylla de Ecotra qui tarde à faire l’assainissement de Diamnadio.

Voiture de Macky qui prend feu lors de l’enterrement de Tanor Dieng, le building Mamadou Dia prend feu lors de l’enterrement de Habré. Attention jamais deux sans trois, dans ce Sénégal Tampi où règnent covid 19, chômage, inondations et hausse des prix généralisée.

Mamadou Lamine Diallo