Les sages de BBY rendent hommage à Falilou Kane et Samba Guissé

La coalition « Benno Bokk Yaakaar » vient d’être frappée par deux grandes pertes avec les récentes disparitions de deux illustres membres de son Conseil des Sages, MM. Falilou Kane et Samba Guissé.

Le Conseil des Sages se doit de leur rendre un hommage mérité pour leurs éminents services de haute valeur rendus au Sénégal, à la Nation et à leurs formations politiques respectives, à travers leurs longs itinéraires (politique et professionnel).

Les décès de ces deux camarades sont une épreuve grande du fait de leurs dimensions personnelles et leurs parcours respectifs dans la vie politique nationale et internationale.

Ils étaient deux des piliers fermes du Conseil des Sages de Benno Bokk Yaakaar, dans l’armature de cette même coalition, du fait de leur courage, leurs apports par leurs vastes expériences, leur fidélité et leur engagement dans la dignité et la loyauté pour le Sénégal et l’Afrique dans le concert des Nations.

Falilou Kane a été une des grandes figures du Parti Socialiste (PS) d’abord, ensuite de l’alliance des Forces de Progrès (AFP), de la diplomatie sénégalaise dans laquelle il a mené une carrière très honorable sur le plan international, à des postes d’ambassadeur dans divers pays du monde et au sein de l’organisation des Nations Unies. Il fut également ministre du Gouvernement de la République.

La Nation lui est reconnaissante d’avoir été parmi ses dignes fils qui ont hissé le Sénégal à une haute station sous les brillants lustres de la diplomatie et de la géopolitique continentale et mondiale, depuis son accession à la souveraineté internationale.

Pour sa part, Samba Guissé a montré sur son itinéraire un engagement profond et sincère pour son pays et surtout au sein de sa formation politique, la LD/MPT avec d’autres illustres camarades des premières heures au lendemain de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Les deux disparus ont apporté des contributions de haut niveau de sagesse dans la coalition BennoBokkYaakaar, par leurs qualités humaines, leur volonté et leur vision éclairée en patriotes dignes à cette étape décisive de l’évolution de la construction de notre Nation.

Au nom du Conseil des Sages, le Directoire National par la voix de son coordonnateur national rend ici un vibrant hommage à leur mémoire pour tout ce qu’ils ont donné jusqu’à leur dernier souffle et ont tenu à offrir encore au Sénégal, pour son devenir harmonieux en ces premiers pas dans le 3ème millénaire.

Le Conseil des Sages présente à leurs familles, leurs formations politiques respectives et à tous les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar, leurs condoléances les plus attristées et leur réaffirme sa compassion et son soutien.

LE CONSEIL DES SAGES

DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAAR

DAKAR, LE 15 AOÛT 2021