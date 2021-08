Achoura : La distraction nous éloigne-t-elle de l’essentiel ?

Le SEIGNEUR a envoyé 124 000 prophètes parmi lesquelles nous avons ceux qui ont le grade d’envoyé de DIEU et ceux qui n’ont pas été chargés de mission auprès des hommes.

Les prophètes ont un rôle de rappel des recommandations divines comme les Oulémas qui doivent remplir cette fonction pour perpétuer la religion de DIEU.

Notre ignorance est ainsi comblée par ses érudits de DIEU pour donner un sens particulier à notre modeste vie.

Le manque de respect à ses hommes de DIEU revient à les désavouer et cela est condamné et réprimé par la loi spirituelle et celle temporelle.

La religion de l’islam nous exhorte de reconnaitre toutes les religions révélées et leurs prophètes comme prescrit dans le CORAN.

Par ailleurs, celui qui en désavoue un seul de ses envoyés de DIEU, remet en cause la foi de toute une communauté, quel que soit son obédience religieuse.

C’est dommage qu’un individu se substitue de nos parents spirituels pour distraire la population du Sénégal, terre de beaucoup d’hommes de Dieu.

Le prophète Moussa (PSL) qui a sauvé son peuple par la grâce de DIEU, est un envoyé du SEIGNEUR et non un magicien et a déjoué toutes pratiques magiques de son ennemi (Pharaon) par la grâce de DIEU.

Celui qui utilise des pratiques démoniaques pour distraire ses semblables sera responsable de ses actes mais n’entachera en rien la mission des prophètes et Oulémas qui nous ont déjà montré le sentier d’Allah de par leur vécu qui matérialise la vraie connaissance.

Le 10ème jour du mois lunaire Muharram (Achoura) est un jour d’anniversaire sacré pour la plupart des religions révélées et particulièrement celle de l’islam.

En ce jour sacré de Achoura nous prions que le Seigneur nous pardonne nos péchés, renforce notre foi et nous rapproche de LUI en nous éloignant de toute forme de distraction par la grâce du prophète Mouhammad (PSL) et de son serviteur Cheilkhoul Khadim.