Les travailleurs de AFTU menacent d’aller en grève

L’intersyndicale des travailleurs de AFTU (Association de Financement des Transports Urbains) menace de décréter une grève illimitée suivie de marches et de sit-in dans toutes les localités du pays. C’est le mot d’ordre qui a été lancé lors d’une assemblée générale samedi faire entendre leur cri de cœur.

« Nous n’exclusions pas dans les jours à venir de décréter une grève illimitée à Dakar et dans les régions. Cette grève sera suivie de marches et de sit-in au niveau du Cetud et du Captrans pour que le président de la République entende leur cri de cœur, à savoir l’AFTU va mal et que ses travailleurs sont fatigués par des patrons sans pitié », a alerté dans L’AS, le Secrétaire général du syndicat, Amadou Samb.

Sur les raisons de leur courroux, M. Samb a dénoncé le dilatoire dont font preuve les opérateurs de l’AFTU en complicité avec le Cetud. « Ils refusent manifestement de respecter le protocole d’accords qu’on avait signé avec eux devant les autorités du ministère des Transports, lors de notre grève au mois de mai dernier. Les travailleurs sont licenciés sans droits. D’autres sont harcelés à travers des surcharges et des salaires dérisoires ». Lire la suite ICI