Le leader de la plateforme « Domou Sicap Piir », Serge Ibrahim Malou, s’est prononcé sur les élections locales du 23 janvier 2022 suite aux interpellations des journalistes. Le membre du conseil d’orientation du fonds national pour la microfinance considère qu’il est le meilleur profil pour diriger la liste de la grande majorité au niveau de sa commune et met en garde la direction de sa coalition.

« Serge Ibrahim Malou est aujourd’hui une réalité politique au niveau des Sicap. Je suis né et j’ai grandi dans cette commune. J’ai fait mes premiers pas au niveau de la Sicap, en passant dans tous les mouvements (…) donc je suis un pur produit des Sicap Liberté. Ma candidature est fondamentalement, la plus légitime de toutes les candidatures déclarées. Je suis dans « Benno Bokk Yaakar », je suis à l’écoute du patron (Ndlr : Macky Sall). Mais que les gens sachent que pour ces élections là, je suis d’abord un sicapois avant d’etre politique. Je maintiens ma candidature ». Allant plus loin dans sa déclaration, Serge Malou avertit «si la mouvance choisit un autre candidat, je le dis haut et fort, je charcuterai la liste de « Benno Bokk Yaakar », et je l’amènerai à la dibiterie. C’est ma position ».

