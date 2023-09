Les Travailleurs du Pétrole et du Gaz menacent d’aller en grève

Dans un communiqué, rendu public, le Syndicat National des Travailleurs du Pétrole et du Gaz du Sénégal (SNTPGS) a décidé de déposer un préavis de grève à compter du 21 septembre 2023. Ainsi, ledit syndicat fustige les conditions de travail de ses travailleurs dans certaines entreprises du secteur.

«Depuis l’entrée en vigueur le 2 août 2019 de la convention collective nationale du pétrole et gaz du Sénégal, suivie de la publication de l’arrêté d’extension, des travailleurs de certaines entreprises du secteur demeurent exclus. C’est le cas de SGS Sénégal dont les travailleurs sont en service dans les dépôts et structures de stockage de carburants, dans les centres de remplissage de gaz des grandes sociétés pétrolières de la place et à la raffinerie de la SAR.

Ces travailleurs, évoluant dans le même cadre professionnel que leurs collègues de ces sociétés, ne bénéficient pas des avantages découlant de la convention du pétrole et du gaz et encore moins de primes de risque, inhérents à leur cadre de travail. Face à cette situation, le syndicat engage la bataille contre la direction de SGS Sénégal pour mettre fin à cette injustice et décide de déposer un préavis de grève à compter du 21 septembre 2023», lit-on dans la note.