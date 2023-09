Les universitaires de l’APR répondent aux intellectuels qui ont attaqué Macky

« On ne ment jamais tant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse » disait Georges Clemenceau. Nous assistons depuis quelques mois à des sorties au vitriol de soi disant universitaires ou intellectuels qui essaient vainement de s attaquer à un homme d’Etat respecté de tous qui a dirigé son pays et assuré la présidence de l’Union africaine avec des bilans matériel et immatériel plus qu’élogieux.

En dépit de la réponse magistrale de plus de 1200 intellectuels et universitaires en faveur de la démocratie sénégalaise, un autre groupe ‘d’intellectuels’ vient de traiter ‘d’aventurier néocolonial’ l’un des Présidents africains qui a le plus porté haut et défendu le Sénégal et l’Afrique avec des résultats tangibles.

Récemment au sommet Russie-Afrique qui se tenait à Saint-Pétersbourg, le président sénégalais, Macky SALL, a brillamment proposé des solutions pertinentes et pragmatiques aux problèmes de développement auxquels notre continent est confronté.

Et, sans détour, le Chef de l’Etat a pointé un doigt accusateur sur le poids de ‘l’héritage de l’esclavage et de la colonisation’ qui se manifeste actuellement par le néocolonialisme sur le continent. Le Président de la République a aussi prévenu sur ‘l’injustice’ et la pauvreté dont l Afrique est victime malgré ses immenses ressources naturelles et humaines. L’héritage de l’esclavage et de la colonisation se lit encore à travers l’injustice du système international et reste un boulet pour la plupart des pays africains.

Aussi la réforme de la gouvernance mondiale notamment pour plus d équité et de justice dans les relations internationales, une place de l Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies et au G20 notamment sont des combats qui ont bien occupé le Président Macky Sall ces cinq dernières années. Il suffit pour s’en convaincre de revisiter ses discours à la tribune de l’assemblée générale des nations unies, au G7, etc.

Messieurs les signataires, votre texte est un condensé d’incohérences et de mensonges qu’il nous plait ici de souligner. D’abord du point de vue du droit international, le Président Macky SALL ne peut pas à lui seul décréter une intervention armée au Niger. Une telle intervention ne pourrait se faire sans une Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Ensuite le Sénégal a une forte expérience en matière d’opérations de maintien de la paix et de restauration de la démocratie sous l’égide de la CEDEAO. Les exemples sont nombreux, la Gambie en 2016 est une belle illustration de ce leadership sous-régional incarné par ce grand panafricain qu’est le Président Macky Sall.

Enfin le Sénégal ne préside pas la CEDEAO et en aucun cas le Président Macky SALL ne peut imposer de façon unilatérale sa volonté d’intervention militaire à l’organisation sous-régionale. Soutenir un coup d’Etat pour quelques raisons qu’il soit reste incompréhensible pour des intellectuels qui se disent chantre de la démocratie. Nos pétitionnaires se perdent du reste dans des polémiques stériles et bassement politiciennes. S’il y a ‘impréparation intellectuelle’ par rapport ‘aux mutations contemporaines complexes de la société internationale’, il faut le chercher de leur côté. L’enjeu reste et demeure une CEDEAO FORTE dans une UNION AFRICAINE FORTE face aux périls de l’émigration irrégulière, des changements climatiques, de la paix et de la sécurité.

Le Président Macky SALL jouit d’un leadership continental et international incontestable, symbole de la bonne santé de notre diplomatie qui s’est affirmée depuis les indépendances. Durant douze ans, il a œuvré pour une CEDEAO des peuples en érigeant un pont sur le fleuve Gambie au grand bonheur des peuples gambiens, sénégalais, et des deux Guinées et un pont sur le fleuve Sénégal pour relier notre pays aux Républiques sœurs de Mauritanie et du Maroc.

Par Le Réseau des Universitaires Républicains, RUR