Amadou Ba arrive…les rats de Benno se dévoilent

Après des mois d’attente, Benno Bokk Yakaar connaît enfin le champion qui va diriger la bataille de 2024. C’est Amadou Ba qui a été choisi parmi la pléthore de candidats à la candidature. Une décision qui ne surprend pas les personnes qui savent lire entre les lignes. Le Premier ministre avait une bonne longueur d’avance sur les autres prétendants au trône. Comme on s’y attendait, cette décision prise par le chef de l’Etat ne fait pas l’unanimité au sein de la mouvance présidentielle. Les rats de la puissante machine politique ont commencé à abandonner le navire. Dévoilant ainsi leur vrai visage.

Le président Macky Sall avait bien fait de ne pas se prononcer sur la question du troisième mandat. Depuis qu’il a annoncé qu’il ne sera pas candidat, c’est la pagaille au sein de Benno Bokk Yakaar. Tout le monde veut être candidat à la présidentielle de 2024. Mais c’est Amadou Ba qui a été choisi par le chef de l’Etat. Le Premier ministre devra continuer le travail de longue haleine entrepris par le locataire du Palais. Une tâche loin d’être facile pour qui sait les défis qui l’attendent.

Mais la venue de Amadou Ba ne fait pas que des heureux au sein de Benno Bokk Yakaar. Ça commence déjà à démissionner dans la plus grande coalition que le pays ait connu. Et c’est Aly Ngouille Ndiaye le premier à quitter le navire. Sur la Rfm, le ministre de l’Agriculture a annoncé sa démission du gouvernement. Le maire de Linguère donne rendez-vous à ses militants et partisans très prochainement pour dévoiler la suite. Une décision qui ne surprend pas au sein de Benno. Aly Ngouille est l’un des rares membre de la mouvance présidentielle à ne pas bénir le troisième mandat. Il s’est toujours opposé à la volonté de ses camarades de parti.

Comme un élève de maternelle, Aly Ngouille Ndiaye tourne le dos à la coalition qui lui a tout donné. Son départ est une chose qu’il a toujours voulu car l’homme savait pertinemment qu’il était incapable de diriger la candidature de Benno. Il ne possède aucune base politique capable de rivaliser avec les autres candidats. C’est une honte de quitter une formation politique uniquement parce qu’on n’a pas été choisi. Mais il ne sera pas le seul à partir. Le consensus tant voulu n’aura pas lieu.

Un autre prétendant tant connu rouspète en silence. Certains des partisans de l’homme ont déjà choisi de ne pas suivre Amadou Ba. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les camarades du candidat «aigri» rejettent la décision prise par le président Macky Sall. Ils promettent de donner leur position dans les jours à venir. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne feront pas comme Aly Ngouille Ndiaye. Macky a donné à leur leader un poste stratégique qu’il ne va pas lâcher.

L’insignifiant, Mame Boye Diao, aussi pourrait abandonner le navire. L’actuel maire Kolda fait partie de la longue liste des candidats à la candidature. Lors d’une émission dans une télé de la place, il avait déclaré qu’il était prêt à laisser ses fonctions pour se lancer pleinement dans sa mission. Et dès après le choix de Macky Sall annoncé en direct sur la télévison nationale de service publique, l’actuel DG de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) a publié ce communiqué ci-dessous…

Et cette conférence de presse du candidat déçu présage-t-il une autre démission de son poste de DG et de membre de l’APR ? Mame Boye ne proterait pas Amadou Ba dans son cœur. Idem pour Abdoulaye Diouf Sarr. Depuis sa grosse défaite à Dakar, l’ancien ministre de la Santé, bien qu’il ait une dent contre Amadou Ba, a préféré suuivre la discipline du parti et se féliciter du choix de Macky Sall sur Amadou Ba…

Mais il faudrait toujours garder un œil sur ces candidats déchus. Ce qui doit pousser, davantage, le PM à surveiller ses arrières. Sa mission ne sera pas du tout facile. Le champion de Macky devra faire face à une opposition virulente. Une opposition prête à tout pour changer le système. Et des adversaires internes qui ne veulent pas laisser l’homme fort des Parcelles Assainies leur voler la vedette.

La conquête du pouvoir sera rude pour Amadou Ba. Les dissensions au sein de Benno Bokk Yakaar vont être un véritable casse-tête pour lui. Le Premier ministre devra faire preuve de tact pour mener la puissante machine politique à la victoire finale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru