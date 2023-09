Voici les opposants qui ont trompé Sonko…ils mentent encore et toujours

Ousmane Sonko s’est fait avoir comme un bleu en politique. Et aujourd’hui, il paye cher sa naïveté. Il croupit dans la prison de haute sécurité de Sébikhotane. Tout simplement parce qu’il s’est fait empapaouter par deux entités que sont Yewwi Askan Wi et le F24. La première continue de se moquer de Sonko qu’il trouve arrogant. Et la seconde essaie de ridiculiser Sonko en essayant de mener un combat fantoche pour sa libération. Leurs actes prouvent encore que Yewwi et le F24 ne sont pas à la hauteur du combat politique au Sénégal. Des amateurs qui ont poussé Sonko à franchir le rubicond de l’indicible et de la violence.

Ousmane Sonko s’était senti pousser des ailes et se montrait arrogant et menaçant quand il s’adressait au Chef de l’Etat, Macky Sall. Il a outragé le Chef de l’Etat en le menaçant de se faire déloger du Palais de la République par les jeunes, à l’image du sort subi par Samuel Doe au Libéria. Ousmane Sonko avait promis la Géhenne à tous les membres du régime, une fois qu’il serait au pouvoir en 2024. Ousmane Sonko était sûr d’être le 5ème Président de la République de l’histoire du Sénégal.

Il était encouragé par les politiciens de son entourage dans ses messages incendiaires. Quand il finissait un discours enflammé, tous disaient de lui qu’il était un guerrier. Ousmane Sonko était à l’avant-poste de tous les combats que menait l’opposition. Il était la locomotive de tous les combats menés sous la bannière de Yewwi Askan-Wi ou du F 24. Ousmane Sonko était au front pour attaquer Macky Sall et son régime au nom de Yewwi Askan-Wi.

Et il se plaisait dans ce rôle de guerrier. Mais il allait se mordre le doigt lorsque tous les responsables de Yewwi ont abandonné le combat lorsqu’il a été mis au gnouf. A part le déplacement médiatique de Yewwi au Magal, cette coalition de l’opposition a oublié Ousmane Sonko. La plateforme des Forces Vives au Sénégal ou F24 continue de narguer Ousmane Sonko mais aussi les Sénégalais sur le combat politique devant libérer les détenus politiques.

Ceux qui se sont longtemps réfugiés derrière Ousmane Sonko pour avoir une existence politique, ne représentent en rien et les faits le démontrent. Depuis que leader de l’ex-Pastef, qu’ont fait Yewwi Askan-Wi et le F24 pour obtenir sa libération ? Nidi, nada, touss… Ils ont démontré tout simplement qu’ils étaient en réalité des poules mouillées. Ils n’ont jamais osé opposer la résistance face aux interdictions de leurs manifestations par le pouvoir.

Ce qui montre qu’ils ne se reposaient que sur Ousmane Sonko pour mener leur combat contre le pouvoir de Macky Sall. Ils ne représentent en réalité rien. La preuve, ils sont là impuissants à chaque fois que leurs différentes manifestations sont interdites depuis qu’Ousmane Sonko et son ex-Parti ont été décapités et neutralisés par le duo Macky Sall – Antoine Diome. Macky Sall et Antoine Diome ont su attaquer le monstre et le décapiter par la tête tout en ne lui offrant aucune chance de ressurgir.

Impuissant et ne sachant plus quoi faire, le F24 qui avait prévu une manifestation le vendredi 8 septembre finalement interdite sur la Place de la Nation par le Préfet de Dakar, en est réduit à appeler les Sénégalais à faire du bruit dimanche prochain. « Un concept de vacarme illuminé va nous permettre de créer du bruit par tous les instruments et par tous les moyens disponibles (casseroles, sifflets, tam-tam) ».

Que cela peut devenir ridicule. Tout cela est du déjà vu ! Les Sénégalais ne veulent plus faire de concert de casseroles car cela peut avoir des conséquences mystiques. Les Sénégalais ont déjà subi l’amère expérience. A chaque fois que des concerts de casseroles ont été organisés, il s’en est toujours suivi des malheurs. Si ce ne sont des migrants sénégalais qui périssent en mer, il y a toujours un drame qui frappe le pays.

Dans ce contexte, le F24 demande aux Sénégalais de « faire du bruit ce dimanche 10 septembre de 21 heures à 22 heures pour se faire entendre par le gouvernement de Macky Sall ». Personne ne les suivra et xibaaru peut vous dire que c’est déjà un échec car les Sénégalais ont tourné le dos à Sonko et la violence. Les Sénégalais l’ont démontré en se montrant très matures et en refusant de suivre les aventuriers qui voulaient plonger le pays dans le chaos indescriptible.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn