Les universitaires républicains demandent la libération des soldats retenus en otage

Le Réseau des universitaires républicains (Rur), organe statutaire de l’Alliance pour la République (Apr), s’indigne de « l’attaque » perpétrée par le Mfdc (Mouvement des forces démocratiques de Casamance) sur une base de la mission de la Cedeao en Gambie. Cette attaque qu’il qualifie de lâche, est condamnable à tout point de vue.

Par la voix de son coordonnateur, Moussa Baldé, le Rur s’incline pieusement devant la mémoire des 3 soldats morts pour la patrie. Le ministre et Cie souhaitent un prompt rétablissement au blessés et demande la libération immédiate et sans conditions des prisonniers. Les universitaires apéristes appellent à la mobilisation de tous les Sénégalais derrière les Forces de défense et de sécurité, en vue de la poursuite des efforts de paix dans la région méridionale de notre pays au bénéfice des populations meurtries par trois décennies de violences et de divisions inutiles, renseigne Igfm.