Le président de la République, Macky Sall, souhaite une bonne fête de Pentecôte à la communauté chrétienne du Sénégal et du monde.

« Je souhaite une belle fête de Pentecôte à tous les chrétiens du Sénégal et du monde. Prions pour le dialogue constant et la fraternité. Prions, avec humilité et joie, pour la paix », a écrit le chef de L’Etat sur sa page Facebook.