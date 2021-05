Mairie de Dakar…Papa Mahawa Diouf défie Barth

La bataille pour la conquête de Dakar, lors des élections locales de 2022, s’annonce âpre. Le directeur général de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt), Papa Mahawa Diouf, qui arbore sa casquette politique devant le Jury du dimanche (JDD), ce 23 mai, prévient l’opposant Barthélémy Dias, un des potentiels challengers qui a déjà affiché son ambition.

« Nous pensons que nos challengers ont trop vite parlé. Ils vont se rendre compte qu’ils vont déchanter, en particulier Barthélémy Dias qui est très bavard. Il parle beaucoup. Barthélémy Dias doit être rappelé à l’ordre sur son style trop agressif, de mon point de vue. Il peut être beaucoup plus courtois. Le Sénégal a une réputation d’être une démocratie sereine. Le caractère prétentieux et arrogant me gêne. Nous allons le trouver sur son terrain. Nous irons déjà dans son quartier à Mermoz qu’il n’est pas supposé gagner. Tout ce que nous n’avons jamais mis, nous le mettrons, en ressources, en stratégies politiques, en combat et en détermination. Nous lui ferons face et lui montrerons que le Sénégal et en particulier Dakar ne se nomme pas Dias », a martelé le membre de la task force républicaine sur les ondes de la Iradio.

L’échéance fixée au 23 janvier prochain, il reste au camp du pouvoir de choisir son candidat. Le processus est déjà lancé, a assuré le responsable à l’Alliance pour la République (APR) : « on va le trouver dans un processus de consultation et puis, il est normal que des coalitions comme la nôtre avec un enjeu comme la capitale qu’il y ait un choc des ambitions. Avec Amadou BA, Abdoulaye Diouf Sarr et les autres, (lui inclus), parce qu’il y en a d’autres, il s’agit d’être ensemble. Pour le moment, ce qui est en train d’être fait, est de mettre quelqu’un devant au bout du processus. Et, ce sera le cas d’une façon ou d’une autre. Ça, c’est évident, on aura un leader et un candidat. Au besoin, il y aura l’arbitrage des autorités de la coalition », rajoute le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY).

Choix entre Amadou BA et Abdoulaye Diouf Sarr ? « Le moment venu, le choix se fera sur celui qui incarne le plus l’aspiration de la coalition » mais « il faut d’abord que chacun gagne chez soi », a répondu l’invité de Mamadou Ibra Kane.

A l’en croire, une éventuelle fusion avec Rewmi d’Idrissa Seck n’a pas encore été abordée dans les instances du camp du pouvoir. Même si a-t-il souligné : « au-delà de Benno, nous sommes une majorité autour d’un projet politique. Et, de toute évidence, cette majorité va se décliner, à chaque fois, que c’est possible, au niveau local. (Ce) qui va nous permettre de perpétuer cette dynamique de victoires », dit-il.

A Thiès, le maire de l’Économie numérique et des Télécommunications par ailleurs président du Conseil départemental de la cité du rail, Yankhoba Diattara, a fini de vendre la coalition APR-Rewmi, prédisant une « éclatante » victoire.