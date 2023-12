Les vœux de Noël empoisonnés d’Alioune Tine…Il met en danger la nation

Incroyable mais vrai ! On le croyait intelligent, professionnel et engagé en tant que militant pour la défense des droits humains…Mais Alioune Tine aurait dû rester cet ancien aide-cuisinier qu’il était et qui faisait du très bon boulot de plongeur dans les restaurants. Il n’aurait jamais dû devenir ce piètre enseignant à l’Université. Chassé par ses collègues de l’Université de Dakar, l’ancien patron de la Raddho a fait de la défense des droits humains, un strapontin pour atteindre les sommets.

Aujourd’hui, ce Ziguinchorois de 74 ans prend l’Etat pour le père Noël. Au point de demander à Macky Sall, un cadeau qui pourrait faire sombrer le Sénégal dans les ténèbres… Alioune Tine propose à Macky Sall de libérer Ousmane Sonko comme « Cadeau de Noël » à la Nation sénégalaise ».

Comment peut-on demander la libération du plus dangereux prisonnier du Sénégal comme « cadeau de Noël ? ». Alioune Tine est-il normal ?

Ousmane Sonko qui a mis le Sénégal à feu et à sang avec plus de 40 morts doit-il être un cadeau de noël pour le Sénégal après sa libération ? Alioune Tine montre encore une fois qu’il ne roule que pour ses propres intérêts, ceux du Sénégal, il s’en contrebalance. Alioune Tine aime tromper tout son monde en se mettant dans la peau du défenseur des droits de l’homme, alors qu’il ne l’est pas. Alioune Tine demande la libération d’un homme qui ne cesse d’appeler à la violence, à l’insurrection.

Un homme qui a causé de ses multiples appels à la violence, occasionné la perte de vies humaines, la destruction de biens privés et biens publics endommageant de grosses pertes financières. Et c’est celui-là ainsi que tous les auteurs d’actes criminels qu’Alioune Tine prône la libération. Alioune Tine va jusqu’à dire que leur libération serait un cadeau de noël. Un cadeau empoisonné plutôt. Mais voilà Alioune Tine se moque royalement des intérêts de la nation.

Il a toujours ramé à contre-courant. L’on se demande ce qui le fait courir réellement ? En tout cas, pas les intérêts de la nation. Il roule pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi, il ne se prive pas à chaque fois que l’occasion se présente, de s’ériger en avocat du diable. Il est le plus grand défenseur d’Ousmane Sonko. A la limite, l’on se demande si le sieur Tine n’est pas un de ses complices dans son entreprise de déstabilisation du Sénégal tout entier.

Ousmane Sonko est un « bandit », et tous ses soutiens doivent être considérés comme tels. Ousmane Sonko a touché des fonds en provenance d’organisations terroristes basées au Qatar rien que pour entretenir un climat de terreur dans tout le Sénégal afin de s’emparer du pouvoir. En échange Ousmane Sonko les a promis, une fois au pouvoir, de mettre à leur disposition toutes les ressources gazières et pétrolières de Sénégal. Ces organisations terroristes en ont besoin, pour à partir du Sénégal, conquérir tout le reste de l’Afrique.

C’est un tel homme que défend Alioune Tine. C’est donc légitime de se poser des questions sur ce qui motive réellement Alioune Tine qu’on n’avait jamais vu défendre aveuglément un membre de la classe politique sénégalaise. Est-ce la fibre ethnique et régionaliste qui pousse Alioune Tine à demander la libération de Sonko ? Alioune Tine est né en 1949 à Ziguinchor.

Et s’il n’existerait pas une connexion entre lui et Ousmane Sonko ? Une connexion si forte qu’Alioune Tine dépasse le sens de la mesure en se mettant totalement à la disposition d’Ousmane Sonko qu’il défend aveuglément. Alioune Tine ferme les yeux sur tous les actes abominables commis par Ousmane Sonko. Depuis qu’Ousmane Sonko a fait irruption sur la scène politique nationale, jamais notre pays n’avait connu d’actes aussi barbares.

L’on est allé jusqu’à apprendre à des jeunes gens comment fabriquer et utiliser des cocktails Molotov pour s’attaquer à des édifices publics. Des illuminés sont même partis jusqu’à commettre l’irréparable en emportant des vies humaines et fait plusieurs blessés graves, après avoir assiégé à coups de cocktails molotov un bus. Un acte horrible sur lequel le grand défenseur d’Ousmane Sonko a préféré fermer les yeux pour aujourd’hui demander la libération de ce dernier qui serait un cadeau de noël.

On rêve ou quoi et de qui se moque réellement le fondateur de Afrikajom center ? En réalité, que le Sénégal soit à feu et à sang, peu importe aux yeux d’Alioune Tine le grand défenseur d’Ousmane Sonko.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn