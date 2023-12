La dernière offensive de Sonko à la veille de la clôture des dépôts de candidature

S’il y’a une personne qui est prête à tout pour être candidat, c’est bien Ousmane Sonko. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) et ses avocats sont en train de tout faire pour valider la candidature de l’opposant radical. La tâche est loin d’être facile avec le parcours politique tumultueux du maire de Ziguinchor. Mais cela ne décourage pas les partisans et sympathisants de Sonko. À 48 heures de la clôture des dépôts de candidatures, ils tentent un dernier acte désespéré.

Pour les patriotes, Ousmane Sonko sera candidat «par la force». Et cela n’est plus un slogan, ils veulent le matérialiser. Pour y arriver, ils remuent ciel et terre. Le mandataire du maire de Ziguinchor fait les cent pas entre la Direction Générale des Élections (DGE) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ayib Daffé veut récupérer par force les fiches de parrainages de son candidat. Mais aussi déposer la caution du candidat à la candidature. Mais jusqu’à présent, le député a fait choux blanc malgré les décisions de justice. Alors, c’est autour des avocats de Sonko d’entrer dans la danse.

Si on en croit les robes noires, le maire de Ziguinchor va être candidat. « Ousmane Sonko va déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, qui est habilité à juger de sa candidature », a affirmé l’un de ses avocats, Saïd Larifou, lors d’une conférence de presse à Paris. « On est certain que la candidature sera déposée et validée. Le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel et non politique », a-t-il poursuivi. Ainsi, ils comptent bien tenter de faire passer la candidature du PROS (Président Ousmane Sonko).

Ainsi, Ousmane Sonko a jusqu’au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Ses avocats jurent qu’ils feront tout pour tenir leur promesse dans le temps et déposer le dossier devant le Conseil constitutionnel. Ils jouent leur dernière carte après le refus de la DGE de leur donner leurs fiches de parrainages et la CDC d’accepter la caution de leur client. La haute instance est ainsi le dernier recours des partisans du maire de Ziguinchor. S’ils sont déboutés, ce sera définitivement fini pour l’un des opposants les plus féroces au régime du président Macky Sall.

Le Conseil constitutionnel détient le pouvoir d’appréciation des dossiers des candidats. Les sages vont dire si oui ou non Ousmane Sonko sera candidat. Et s’ils appliquent les textes et rien que les textes, le leader de l’ex Pastef n’a aucune chance d’être candidat. Politiquement, le patriote en chef n’a pas les dossiers qu’il faut. Le maire de Ziguinchor n’a pas de fiches de parrainages. Et sans parrainage, sa candidature sera recalée. Le leader de l’opposition radicale n’a pas aussi déposé sa caution. Ce qui disqualifie le patriote en chef. Chose que ses avocats ne peuvent pas ignorer vu qu’ils ont été présents durant tout le processus qui a bloqué leur client.

Le Conseil constitutionnel avait même fait un communiqué pour dire qu’il ne reçoit pas les dossiers incomplets. C’est- à-dire si Sonko n’a pas les fiches de parrainage et le quitus de la CDC, sa candidature ne sera pas acceptée. Et cela l’ex Pastef le sait d’où l’activation de Bassirou Diomaye Faye comme plan B. Sonko et Cie se suicident. En allant vers la juridiction suprême, les patriotes se font «Hara-Kiri» car leur leader n’a aucune chance de voir sa candidature être validée par les sept sages qui doivent appliquer les textes dans toute leur rigueur.

Autre chose qui handicape Sonko, c’est sa volonté manifeste de déstabiliser le pays et les lourdes charges qui pèsent sur lui. Arrêté le 31 juillet 2023, le maire de Ziguinchor « est poursuivi pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol », avait déclaré le procureur lors de sa dernière conférence de presse. En plus de ces chefs d’accusation, Sonko est encore cité dans les affaires dites « commando », « forces spéciales » ou encore du « combat final ».

Ainsi Ousmane Sonko est sûr qu’il ne sera pas candidat. En allant vers le Conseil constitutionnel, les avocats de Sonko veulent uniquement créer un dilatoire pour justifier leurs honoraires. Heureusement que le temps de la Justice n’est pas celui de la politique.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru