Karim Wade impose son diktat…Voici comment il verrouille tout au PDS

Au Parti démocratique Sénégalais (PDS), on est loin d’un parti classique où tout est discuté en interne et la majorité détermine l’orientation du parti. Dans le parti de Wade-père, devenu l’héritage de Wade-fils, il n’y a plus eu de démocratie interne depuis que Karim Wade a obtenu les pleins pouvoirs de son père. Absent du pays pendant 7 ans, l’homme dirige le parti avec une application. A travers cette plateforme, il donne des instructions et sans discussion interne, ses ordres sont exécutés aveuglément. Karim Wade est à l’image de Sonko « Mou sell mi » dans Pastef. Observez-le…

Quelle est la différence entre Sonko dans Pastef et Karim Wade dans le PDS ? A Pastef, Sonko est Dieu. On prie devant son portrait. On va jusqu’à l’appeler « Sonko Mou Sell mi ». Au PDS, Karim Wade est le prince-héritier du parti de son vieux père. Comme en Arabie Saoudite où le Prince-héritier est plus craint que son père le Roi, Karim Wade est plus idolâtré que son père.

Karim Wade absent du Sénégal depuis 7 ans, les Libéraux ont fait de lui, le candidat de leur parti. 7 ans sans voir le Sénégal, sans aucun contact avec les Sénégalais, l’homme gère tout à travers les applications Whatsapp et Botim… C’est via ces différentes applications qu’il donne des ordres aux responsables du PDS soumis à ses ordres et tout le monde applique. Malheur à ceux qui trainent pour appliquer ses ordres ou qui ont des réticences

Il donne des ordres et tout est exécuté à la lettre. Si vous oubliez une virgule, vous êtes viré par l’application. Karim Wade est puissant au PDS. Et cette puissance, il ne la doit qu’à son père Me Abdoulaye Wade. Parce qu’il est le fils de Me Abdoulaye Wade, à présent c’est lui qui décide de tout au PDS. Karim Wade règne au PDS au détriment de militants de la première heure, pourtant plus méritants que lui.

Et même devant les autorités il fait tout « in absentia » pour faire valider sa candidature. Le lundi 27 novembre 2023, le fils et ancien ministre d’Abdoulaye Wade a fait déposer sa caution de 30 millions,

Le vendredi 22 décembre, le dossier de candidature de Karim Wade à l’élection présidentielle de février 2024 a été déposé par une délégation. On fait tout pour lui. C’est lui le Prince héritier et le PDS, ses militants, ses sympathisants et ses mouvements de soutien, sont tous ses esclaves. Personne n’ose lui désobéir. Gare à celui qui osera le faire ! A la minute qui suit, si c’est un responsable, il est rétrogradé au sein du PDS.

C’est ainsi que les affaires fonctionnent au PDS. On doit obéir aveuglément au PDS. Des responsables politiques du PDS, de la trempe d’Oumar Sarr, de Farba Senghor, de Pape Samba Mboup, d’Ousmane Ngom…plutôt que de se soumettre aux ordres d’un gamin ont préféré abandonner le navire et quitter le PDS dont ils ont participé à son agrandissement. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui acceptent de se faire humilier.

Ils se font écraser par Karim Wade qui nomme ses hommes de paille à tous les postes stratégiques au sein du PDS. Ceux-là croient à du mirage. Ils pensent dur comme fer que Karim Wade depuis le Qatar où il se trouve, est capable de gagner la prochaine élection présidentielle. Du moins, voilà ce qu’ils lui font croire. Et Karim Wade est vraiment tout heureux de cette situation. Il est content quand tous les ordres qu’il donne sont appliqués à la lettre au PDS.

Karim Wade est connu pour son arrogance. Les Sénégalais en ont eu un avant-goût lorsque son père était Président de la République du Sénégal. A l’époque Karim Wade était considéré comme un demi-dieu au PDS. C’est comme si toute la République était soumise à ses pieds. Il fallait pour tous les ministres, directeurs généraux nationaux de lui faire régulièrement acte d’allégeance. Malheur à ceux qui refusaient de le faire.

Aujourd’hui, malgré la perte du pouvoir par le PDS, Karim Wade est l’homme qui garde toutes les clefs au sein de ce parti libéral. Tout le monde doit marcher sous ses ordres ou alors se faire rétrograder. C’est comme ça. Et Karim Wade qui attend que tout soit fait pour lui, se retrouve toujours au Qatar, alors qu’on est à deux mois de l’élection présidentielle. Va-t-il aussi voter « in absentia » et peut-être diriger le Sénégal depuis l’extérieur ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn