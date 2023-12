Côte d’Ivoire : Veille de Noël…Ce camion tue 3 personnes d’une même famille

Le maire de la commune de Logoualé (région du Tonkpi), Madame Gisèle Ouéhi Koffi a fait savoir ce 23 décembre 2023, que cinq (5) membres d’une même famille qui se rendaient au champ, ont été victimes d’un grave accident. Trois (3) parmi les victimes ont trouvé la mort. Ci-dessous l’intégralité des révélations de Madame le Maire sur ce drame.

Une tragédie a frappé notre communauté

Chers concitoyens de Logoualé, c’est avec le cœur lourd que je m’adresse à vous en cette veille de Noël, une période habituellement dédiée à la joie et à la réunion familiale. Malheureusement, une tragédie a frappé notre communauté ce vendredi 22 décembre 2023.

Le bilan est accablant, avec trois pertes de vies et 2 blessés

Une famille de 5 personnes, innocemment en route vers le champ, a été victime d’un accident dévastateur impliquant un gros camion transportant des poteaux électriques. Le bilan est accablant, avec 3 pertes de vies et 2 blessés.

En cette période de fête, nos cœurs sont marqués par la douleur et la tristesse. Mes pensées les plus profondes vont vers les familles touchées par cette perte insupportable. Rien ne peut atténuer la peine que vous ressentez, et je souhaite vous apporter tout le réconfort possible en ces moments difficiles.

Source Linfodrome