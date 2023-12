Université de Touba : le Pr Souleymane Bachir Diagne délivre le premier cours magistral

Premier cours magistral du professeur Souleymane Bachir Diagne à l’université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba Mbacké devant les étudiants sur le sujet : La philosophie islamique.

Souleymane Bachir Diagne est un professeur de philosophie et de français à l’université Colombia à New York et spécialiste de l’histoire des sciences et de la philosophie islamique.

Pour rappel, c’est sous le Ndiguel du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké que l’université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul de Touba a vu le jour et rassemble les étudiants issus des écoles Islamiques leur offrant ainsi la possibilité de pouvoir poursuivre leurs études supérieures avec des programmes adaptés à la doctrine mouride.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn