Université de Touba : Démarrage de l’UFR des études islamiques et arabes

L’unité de formation et de recherche (UFR) des études islamiques et arabes du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba (centre) va démarrer ses enseignements à partir de ce samedi 25 février, a appris l’APS d’une source officielle.

L’ouverture de l’UFR des études islamiques et arabes intervient près de trois semaines après le démarrage des enseignements de l’institut coranique dudit complexe. “L’UFR études islamiques et arabes est essentiellement axée sur les enseignements de la charia, des sciences de l’islam et de la langue arabe », a expliqué récemment son directeur, Abdoul Ahad Lô, dans un entretien avec l’APS.

“L’amphi de rentrée » de la première promotion de l’UFR des études islamiques et arabes s’est déroulé ce mercredi au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, en présence de son recteur Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, du président de son conseil académique, le professeur Mor Faye, des étudiants et d’autres personnalités.

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba a été ouvert officiellement le 6 février dernier par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en présence du chef de l’État Macky Sall.