Lettre d’un fou à Coronavirus…Par Ibrahima NGOM

Mon cher Corona,

Je ne te connais pas mais tout le monde parle de toi.

Il paraît que tu es si petit mais tu as terrassé de nombreux champions.

Les gens du coin ne t’aiment pas et je ne sais pas pourquoi. A la radio, à la télévision j’entends toujours “attention Coronavirus” !

Tu es plus populaire que Condé Alpha, Trump, Macron et Netanyahu, bravo à toi !

Tu fais le buzz sur YouTube, Instagram ou Twitter avec plus de 7 milliards de vues.

Quant je sors dehors, je ne vois personne traîner. Il n’ya plus de cérémonie qui obstrue la voie publique, merci à toi pour cette leçon de civisme.

Les gens se lavent constamment les mains alors que la plupart ne le faisais qu’une fois sorti des chiottes, merci à toi pour cette leçon d’hygiène.

Ça fait longtemps que je n’ai dormi à point ferme, les vendredis et les samedis à cause du voisin d’à côté. Merci d’avoir ramené la tranquillité dans le quartier. Tu as fermé les bars, et interdit les rassemblements.

Je vois que l’indiscipline à fait place à la discipline.

Plus de surcharge de passagers dans les transports en commun.

Le désordre a fait place à l’ordre.

Tu as réussi là les autorités ont échoué, toi qui es si petit de taille.

Tu as réconcilié président et opposition, riche et pauvre.

L’avare est devenu généreux.

Le pécheur s’est reconverti sur le droit chemin.

L’arrogant est devenu humble.

Le fort s’est rendu compte de sa faiblesse.

Même si je te considérer comme ennemi public n°1, je dois te dire que tu nous as unis et solidarisé

J’espère qu’après ta mort prochaine, ton héritage va perdurer à jamais.

Signé le fou du quartier depuis son confinement….

Ibrahima NGOM