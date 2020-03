Coronavirus…Les Laobés du Sénégal ont répondu à l’appel de Macky

« Chose promise, chose due ». Les Laobés du Sénégal, réunis en une grande entité, la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, viennent de concrétiser leur vœu. Ils ont remis, ce vendredi, un important lot de matériels sanitaires (savon, eau de javel, gel hydroalcoolique, Omo, détergents, etc.) en guise de contribution aux efforts de lutte contre la pandémie à Coronavirus dit aussi Covid-19.

A la tête d’une modeste délégation, leur Président Bara Sow s’est rendu aux services du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour remettre ces dons.

« A travers ce geste, nous venons de répondre à l’appel lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour éradiquer ce fléau qu’est le Coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde. Aujourd’hui, la menace est très sérieuse et aucun citoyen ne doit rester inactif. Notre gouvernement a, ainsi, anticipé sur les efforts en faisant montre d’un véritable sens de responsabilité pour éviter la propagation du virus. Nous, en tant que partisans politiques du Chef de l’Etat, nous venons nous joindre à ses actions dans l’intérêt de toutes les populations du Sénégal.

La Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora sera toujours à ses côtés et, partout où le besoin se fera sentir », a-t-il laissé entendre. Le chef de file des Laobés, de renchérir : « Nous, nous abhorrons le comportement des chefs d’entreprise du Sénégal. C’est une honte de constater que ces personnes –là restent incapables de sortir, ne serait-ce, un milliard de F CFA pour appuyer la lutte. Dans d’autres pays comme le Maroc, les privés (notamment, les chefs d’entreprise) ont donné l’essentiel des fonds destinés à la guerre contre le Coronavirus. Leur attitude témoigne du très peu de considération qu’ils ont du sort des masses. Ils ne travaillent et n’amassent de l’argent gagné dans des marchés publics que pour garnir leur compte banque. Qu’on ne leur accorde aucune exonération, qu’aucune faveur ne leur soit plus accordée car ce sont des criminels économiques ».