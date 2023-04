L’homme épouse le sosie de sa fille…

Un homme épouse le sosie de sa propre fille et dégoûte les internautes

Sur TikTok et sur Instagram, les photographies et les vidéos des deux femmes ensemble font polémique.

Il y a parfois des choix qui interpellent, voire plus. Celui-ci en fait partie. Comme vous l’avez compris, un homme a décidé d’épouser le sosie de sa propre fille. Ce qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes sont bien évidemment choqués.

Un amour pas comme les autres

Mais tout d’abord, pour tout comprendre, rendez-vous sur TikTok et sur Instagram, où la famille raconte tout, ou presque. Chris Chapin est un Américain. Il vit en Arizona. Âgé de 44 ans, il est en couple avec Savana, de seize ans son aînée. Si vous êtes fort en calcul mental, vous avez compris que la jeune femme a 28 ans. Les deux tourtereaux sont en couple depuis quatre ans : ils se sont rencontrés dans le salon de coiffure de Chris, dans lequel travaillait Savana.

Jusqu’ici rien d’anormal pour le père de famille de six enfants, qui venait de divorcer et qui voyait sa vie tomber « en chute libre », comme il l’a révélé au New York Post. La différence d’âge et l’amour au travail font que les deux cachent leur histoire d’amour. Et puis il y a un détail qui est quand même important : la fille de Chris, Tizziana, âgée de 21 ans, travaille également dans ce salon. Et Tizziana et Savana se ressemblent énormément.

« Maintenant, nous sommes meilleures amies »

Finalement, la relation éclatera au grand jour et Tizziana et Savana deviendront très proches. « Maintenant, nous sommes meilleures amies et elle est mon petit bras droit », explique la belle-mère. Petit bras droit mais également petit sosie, puisque les deux femmes, avec leurs sept ans d’écart, ont le même style, un visage ressemblant et les mêmes cheveux blonds. Sur les réseaux sociaux, les sosies jouent et s’affichent ensemble, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ces publications sur les réseaux sociaux ont déclenché un torrent de commentaires négatifs. « Je serais traumatisée si mon père épousait quelqu’un qui me ressemble autant », écrit une internaute. Mais d’autres utilisateurs sont fans, indiquant que les deux femmes sont « magnifiques ». Et vous, qu’en pensez-vous ?

Source OHM