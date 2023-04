Vierge à 36 ans…elle a peur de faire l’amour

« Je suis probablement la vierge la plus vieille » : à 36 ans, cette femme angoisse à l’idée de faire l’amour

Cette femme de 36 ans angoisse à l’idée de sa première fois

Pour certaines, la perte de la virginité survient très tôt, à l’adolescence. Pour d’autres, c’est plus tard, dans sa vie d’adulte, que la question se pose -et il n’y a aucun mal à cela. Mais faire l’amour pour la première fois, quel que soit l’âge, reste une étape importante et très stressante. Cette femme de 36 ans le réalise, alors qu’elle s’apprête à sauter le pas.

Pas la bonne personne

A 36 ans, cette femme anglaise n’a encore jamais fait l’amour, comme elle l’écrit au journal anglais The Sun. La raison ? Célibataire pendant longtemps, elle n’a jamais rencontré le bon partenaire. Bien qu’elle ait eu des histoires avec des hommes, aucun ne lui a jamais suffisamment plu pour qu’elle se lance, et elle s’est longtemps cachée derrière l’excuse qu’elle préférait attendre le mariage.

Néanmoins, les choses ont changé : cette femme est désormais en couple avec un homme qu’elle apprécie beaucoup. « J’ai fait la connaissance d’un homme particulièrement adorable au travail. Je suis secrétaire d’école et il est notre agent d’entretien. Divorcé et sympathique, il me fait sourire tout le temps » écrit-elle ainsi. Son partenaire souhaiterait qu’ils aient des relations sexuelles, et elle y pense de plus en plus.

« Rien que d’y penser, ça me terrifie »

Malgré tout, avoir rencontré l’homme avec qui elle veut perdre sa virginité ne résout rien au problème. « Je suis probablement la vierge la plus âgée qui vous ait jamais écrit » plaisante-t-elle dans sa lettre au journal. « J’ai l’opportunité de changer ça. Rien que d’y penser, cela me terrifie ».

Il n’y a pas de secrets : perdre sa virginité suppose de prendre son temps et de faire ça avec quelqu’un qui soit à l’écoute ! C’est ce que lui a conseillé le journal The Sun qui lui a répondu : « Faire l’amour ne vient pas avec un manuel ». Avant d’ajouter : « Vous n’êtes pas différente de n’importe qui d’autre qui envisagent de passer à l’acte pour la première fois » ! On lui souhaite bon courage.

Source OHM