Elle accepte de boire un verre avec un inconnu…la suite est terrifiante

Les faits se sont déroulés mercredi à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Une jeune femme de 36 ans se rendait au bar tabac Le Galia lorsqu’elle a été abordée par un inconnu.

L’homme, âgé de 42 ans, lui a offert un verre qu’elle a accepté.

Il a ensuite proposé à la trentenaire de la ramener à son domicile en voiture. Au lieu de s’arrêter chez elle, il a continué sa route jusqu’à son domicile.

Après quelques bières au domicile du quadragénaire, l’homme lui aurait fait des avances qu’elle a refusées. Il s’est alors jeté chez elle et l’a violée.

Le suspect, inconnu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue.

Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une personne vulnérable et écroué.

Source : F D