Liberté provisoire : Bassirou Diomaye et Pape Abdoulaye Touré édifiés ce jeudi

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar va statuer ce jeudi 17 Août 2023, les demandes en liberté provisoires introduite par le secrétaire général de l’ex parti Pastef Bassirou Diomaye Faye et l’étudiant activiste Pape Abdoulaye Touré. Le 20 juillet dernier, le juge d’instruction avait rejeté, pour la deuxième fois, les requêtes formulées dans le sens par les deux détenus.

Pour rappel Bassirou Diomaye Faye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour « actes à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l’encontre d’un corps constitué ». Quand à Pape Abdoulaye Touré, il a été interpellé en marge des violentes manifestations de juin. Il est poursuivi pour « actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses ».