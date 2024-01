Licence 5G de Free : Le RESTIC va saisir le comité consultatif de la concurrence de l’UEMOA

La 5G définira l’économie numérique et digitale – 12% du PIB- pour les prochaines 30 ans. Son déploiement est presque une révolution dans les modèles économiques courants des opérateurs de télécommunications, des équipementiers, des plateformes ou fournisseurs d’applications, et des entreprises utilisatrices dont nos pme – pmi. Ainsi il faut une large interopérabilité des données, des applicatifs et des réseaux qui créent des formes inédites de concurrence verticale entre infrastructures, opérateurs, nouveaux intermédiaires, acteurs des filières industrielles, bref tout l’écosystème.

Avec l’investissement requis pour son déploiement qui demandera pas moins de 700 milliards sur 3 ans dans notre pays, le RESTIC projette au moins une croissance en moyenne de 16% annuel pour le chiffre d’affaire des operateurs avec les nouvelles fonctionnalités et applications 5G compatibles – objets connectés- rendus possible par les usages nomades qui profiteront des vitesses de téléchargement jusqu’à 1Gbit/s, un niveau rarement atteint pour les réseaux mobiles et même fibres optiques.

L’objectif c’est de créer les conditions d’un usage des services avancés du mobile abordables et compétitifs pour prés de 21 millions de lignes de téléphone mobiles au SENEGAL et le potentiel économique et commercial extraordinaire induit par cette connectivité nomade avancée à travers le e- commerce et le e – services. Le numérique et digital représentera vers 2030, 25% de nos économies – en Afrique au Sud du Sahara – pour au moins 10 000 milliards annuels boostés par l’intelligence artificielle.

Le RESTIC considère l’acquisition par Free d’une licence 5G en deca de 50% du prix paye’ par son concurrent direct comme une entorse à la future concurrence effective dans un secteur presque oligopolistique ou seul trois operateurs offrent les services de télécommunications mobiles.

Par conséquent le RESTIC prépare avec ses conseils juridiques une saisine de Comite Consultatif de la Concurrence de l’UEMOA dans le cadre de l’harmonisation de la concurrence dans l’espace communautaire afin d’y voir plus clair dans les conditions et modalités d’acquisition par free d’une licence 5G avec un rabais de plus de 60% sur son concurrent toute chose étant égale par ailleurs.

Pour rappel, le Comité Consultatif de la Concurrence a été créé par le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante et concurrente à l’intérieur de l’UEMOA en son article 28.3.

Le RESTIC partagera avec l’opinion le texte de la saisine de l’instance communautaire dans les prochains jours.

Le Bureau exécutif