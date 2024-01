Soxna Mame Diarra Bousso : Expression d’un leadership féminin à visage social 1833-1866.

Source de motivation : Le leadership féminin est encerclé et cerné dans sa définition claire et nette de Soxna : femme exceptionnellement et hautement distinguée dans sa société. «La Soxna : son esprit est sain. Elle est droite. Ses vertus sont nobles. Elle est pieuse. Elle répare toujours ce qui dérive vers le mal. Elle ne fait que du bien et en parle». Cheikh Ahmadou Bamba, fils de Mame Diarra Bousso dixit. Et de formuler cette prière «Abreuve nous ainsi qu’elle «Soxna Diarra Bousso» dans la source de Kawsara donnée par toi à celui que tu as choisi d’entre les créatures dans leur totalité O mon Dieu». Extrait de Sindidi vers 47.

Mise à niveau : L’islam est un code de conduite, un programme, un projet de société. Il s’y exerce un ensemble de valeurs bâties sur un socle de référence : le Saint Coran. Dans l’exercice de ces tarifs, ont émergé des femmes de multiple facette, haut de gamme. Lesquelles figures circonscrivent divers faits, exercés dans leur environnement immédiat et conduite sociétal. Cet exercice à visage humain a fait particulièrement d’arborer le statut de leadership féminin par des femmes musulmanes.

Note introductive : Le leadership féminin est un terme, objet de débats intellectuels intenses de haute facture académique ou professionnelle. Les interventions et propos cernent, entre autres les questions suivantes. Les réponses sont encore ouvertes avec des notes qui démontrent l’acuité dans le volet genre axé vers les 17 priorités de développement durable, sur les plateaux, horizon 2030. C’est sous la houlette des Nations Unies. Il est abordé quelques interrogations majeures : Quelles sont les qualités d’une femme leader ? Comment développer le leadership féminin ? Comment se manifeste le leadership féminin ? Quel est l’apport du leadership féminin ? Des voies autorisées de déclarer sans ambages sans tomber dans les stéréotypes le libellé suivant. Une femme leader sait souvent faire preuve d’un savoir-être plus développé sans pour autant abandonner son assertivité. Généralement attribuées aux femmes, les qualités d’empathie, de bienveillance et d’écoute permettent de gagner la confiance du groupe.

Traces et Marques indélébiles de leadership féminin musulman : Le Saint Coran au 7e siècle a mis en relief et mentionné nommément le nom de femme particulière et remarquable dans leur attitude exclusive et leur aptitude personnelle. Laquelle catégorie classée à tort de sexe faible et vulnérable à protéger a eu à incarner un leadership féminin dans toute l’amplitude du terme. L’histoire musulmane retrace le sillage de la reine de Saaba et du Prophète Salamon «PSL». Cette femme à la beauté légendaire était dans son pays, cheftaine aux commandes d’une armée à la fois disciplinée et guerrière. Ce renfort d’homme était surtout à la fois citoyen et patriotique. Cette force guerrière était plus que jamais encore disposée et apte à défendre l’intégrité de leur royaume et leur culte, de mains de fer. Leur dénominateur était l’écoute et le respect des consignes de leur Reine Balkis. Cette dernière fut interpelée par le prophète Salamon «PSL». Au risque d’une guerre terrible perdue d’avance tel que le prédisait le roi Salamon «PSL» dont l’armée cosmopolite dépassait l’entendement. Cette troupe était composée d’hommes, de djinns et d’oiseaux. Pour le Prophète Salamon «PSL» il était question de faire d’abdiquer à jamais la religion païenne du royaume de Balkis. Ces gens adoraient et vouaient un culte au soleil au lieu de Dieu de part la Sagesse doublée d’une clairvoyance Balkis a sauvé in extremis, du déshonneur fruit d’une guerre proclamée par le roi Souleymane «PSL». Balkis nonobstant ses richesses et prestiges en plus des honneurs qui s’y attachent ; a préfère se soumettre dans une conviction elle et son peuple à la voie de la droiture qu’est la voie de Dieu Tout puissant et Sage.

Le récit islamique «Sourate 27 Verset 20-44» met en relief le leadership féminin politique incarné. Ce fut traduit par de Balkis, reine de Saaba. Et sur le terrain pratique en des circonstances particulières et moments difficiles de prise de décision majeure après un texte de vérité envoyé au Prophète Salamon. Dans le même cadre de réflexion sur la portée du sujet en revue, la fille du Prophète de la bonne gouvernance Souhaibou a marqué un tampon de leadership féminin professionnel sans commune mesure. Elle avait recommandé le profil d’un homme apte à la tâche en la personne du Prophète Moïse. Les critères de détection de talent avaient pour fondamentaux la force physiques et les qualités enfouis dans Moïse «PSL». Ces attributs ne se découvrent pas à l’œil nu ont séduit Souhaibou «PSL» qui passa à l’embauche et sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant entre les deux hommes sublimes. Sourate 28 Verset 26 «L’une d’elles dit: « Ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance». Les versets 23 et les suivants expliquent l’évidence de ce talent managérial de la fille du prophète. Elle avait une nette vision de l’ampleur, de la délicatesse du métier de gardien de troupeau et du besoin qu’un homme sied à la tâche de berger.

Mariam sourate 19 Verset 20 Elle dit: «Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m’a touchée, et que je ne suis pas prostituée ?» Elle défendit et mis en relief sa virginité dans la chasteté. Voici un exemple de leadership fémin respectant les bonnes mœurs, propres à la femme la chasteté. A date dans nos cieux et dans un contexte de turbulence politique polluée, l’atmosphère est tendue. Le peuple sénégalais est traumatisé par des actes aux antipodes de la droiture dans le choix des candidats à la candidature Présidentielle 2024. Une femme au leadership politique sans commune mesure se distinguée pour l’application de la démocratie. Aminata Touré, puisque c’est d’elle qui s’agit est l’objet d’une admiration dans le landerneau politique. Son option irréversible et crédo sans détour sont cumulés dans l’instauration d’un Etat de Droit et ses dérivés de bonne gouvernance. Cette mesure, l’application dans toutes ses formes et les terrains d’application ont pour socle la rupture. Pour cette icône politique, il n’est plus d’actualité de reconduire les fautes managériales du passé. Dans sa vision prospective pour le bon devenir du Sénégal, l’exclusivité, la corruption, le népotisme, le détournement des biens publics, la non assistance aux populations vulnérables, en majorité les jeunes ne peuvent être d’actualité. C’est au détriment du peuple Sénégalais. Les plaies sont encore béantes sur leur dos parce que la population sans protection de nature socio politique est lésée dans leurs droits fondamentaux. Quelle injustice fustigée par elle-même. Aminata Touré incarne des positions citoyennes et constitutionnelles qui ont fait d’elle le titulaire de leadership féminin politique confirmé par les parties prenantes d’un Sénégal, sevré de tous les goulots d’étranglement qui empêchent son rang dans les pays émergents qui se prennent eux même en charge.

Configuration du leadership féminin de Soxna Mame Diarra Bousso : Mame Diarra Bousso est le prototype de femme distinguée dans la lignée de femme au leadership féminin à caractère social. Ce qui explique la ruée vers son tombeau et au puit légendaire de Porokhane. Et en ligne de mire les soins et dévouements au service de son illustre mari. Elle est la fierté de tout un peuple, les femmes au premier rang. Soxna Diarra Bousso est l’incarnation du leadership féminin. En cela, bien avant que la littérature moderne du 21 siècle, s’en accapare. La piété ou l’apologie des vertus exemplaires de Soxna Diarra ; la quête de l’agrément de Dieu par le service rendu à son Maître Mame Mor Anta Sally Mbacké ; l’exemplarité dans les relations sociales ; son rôle d’éducatrice sont des marques de leadership féminin à visage humain.

Aujourd’hui encore on trouve le reste de l’arbre sous lequel, à douze ans, Serigne TOUBA, le fondateur du Mouridisme, se retirait déjà seul avec sa tablette de Coran. D’ailleurs, sur les qualités pédagogiques et la pertinence des méthodes d’éducation de Soxna Diarra sont magnifiées dans le Mouridisme.

Serigne Saliou Fall.

Personne Morale de la Daara Ligguey Diamou Yalla.

Mbacké le 23 Janvier 2024.