Ligue des champions : Match fou entre le Manchester City et le Real Madrid

Grandiose et à rebondissement. On n’a pas été déçu par le choc de la saison en ce quart de finale de la Ligue des champions, entre le Real Madrid et Manchester City au stade Santiago Bernabeu. D’abord menés, les partenaires d’Eduardo Camavinga ont repris les devants avant de faiblir en seconde période et de se faire dépasser. Mais Federico Valverde, auteur d’un des bijoux de la soirée, a finalement remis les deux équipes à égalité (3-3) pour préserver un suspense total avant le match retour dans une semaine.

Les Merengues et les Cityzens n’ont pas dérogé à leurs bonnes habitudes, en nous offrant un spectacle d’une rare intensité ce mardi. Cela a commencé très vite, sur un coup franc joué malicieusement par Bernardo Silva, qui a surpris Andriy Lunin d’une frappe du gauche d’entrée de match (0-1, 2e). Malmené par les Sky Blues, le club aux 14 Ligues des champions a fait ce qu’il fait de mieux en C1 : revenir de nulle part.