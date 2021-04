L’imam couche avec la femme du voisin…ce dernier le poignarde à mort

Les autorités nigérianes ont procédé à l’arrestation d’un homme qui a poignardé à mort l’imam en chef d’Edati dans l’Etat du Niger lundi dernier, avec une verge de fer. L’imam avait été surpris en plein rapport sexuel avec l’une des femmes du monsieur.

Umar Jibril alias Ba’adama est arrêté par la police pour avoir poignardé un imam.

Durant l’interrogatoire, des allégations faisant étant d’une supposée liaison avec la femme du suspect ont été émis.

Le voisin raconte qu’il se détendait devant sa maison dans la soirée du lundi dernier lorsque « l’imam en chef est passé devant lui et s’est dirigé vers la maison de son voisin, » a laissé entendre le suspect. Peu de temps après, la deuxième femme du voisin, Aishatu Umar, est également sortie et l’a informé qu’elle allait aux toilettes derrière l’enceinte. Après avoir attendu si longtemps le retour de sa femme, il est allé la chercher et aurait entendu sa voix dans la maison du voisin.

« Je suis entré et j’ai rencontré le chef imam nu sur le lit avec ma femme. Ils couchaient ensemble. Je n’ai rien fait, je les ai laissés et je suis allé chez mon frère pour rapporter ce que j’ai vu, » a-t-il indiqué. Il a ajouté qu’il aurait perdu son sang-froid lorsque l’imam en chef l’a rappelé pour un dialogue sur l’incident.

« Au cours de la discussion, les choses se sont enflammées, nous nous sommes disputés et j’ai ramassé de force la barre de fer avec Alhaji Alhassan et l’ai poignardé dans le cou,» a expliqué M. Jibril.

Le suspect serait traduit en justice pour répondre de son acte, a rassuré la police locale.