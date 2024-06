L’imam de la Grande Mosquée perturbe Diomaye…un dérapage de trop !

Une bonne partie des sénégalais a célébré la fête de l’Eid El Kébir (communément appelé Tabaski) hier lundi. Comme tout président de la République élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué la prière des deux rakkas à la Grande Mosquée de Dakar. Mais cette fête sacrée en islam a failli être gâchée par un événement qui fait grincer des dents. L’Imam de la Grande Mosquée de Dakar s’est illustré dans un dérapage de trop. L’Imam Alioune Moussa Samb a directement indexé le chef de l’Etat. Avant de lancer un message à un autre homme politique dans la mosquée.

Lors de la prière de Tabaski, l’imam de la Grande Mosquée, Alioune Moussa Samb, a tenu un discours qui n’a pas plus aux patriotes. Il a exhorté le président Bassirou Diomaye Faye à rendre visite à la communauté Lébous.

« Monsieur le Président, vous avez rendu visite à tous les chefs religieux, mais vous n’avez toujours pas pris la décision de venir nous voir, nous la communauté Lébous. Même si, je dois le dire, vous venez quand même prier dans notre mosquée, il est important que vous nous rendiez visite, car vous avez rendu visite à tout le monde sauf à nous. Quand on rentre dans une maison, on passe par la porte. Sachez que nous sommes la porte de la maison et vous devez passer par nous», a-t-il déclaré.

Dans son discours, l’Imam fait savoir au Président qu’ils ont aussi leur gouvernement. «On a eu notre gouvernement avant les indépendances. Et c’est la France qui s’est rendu compte que nous avions un gouvernement raison pour laquelle elle nous a dénommée République Lébou», a-t-il dit. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas le seul à en avoir pris pour son grade. Le maire de Dakar Plateau a aussi pris sa part. Loin de la religion. Cette déclaration de l’Imam Samb est loin de ce que dit la religion. On se croirait entendre un homme politique qui parlait à ses militants.

Un discours qui a mis en colère les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les camarades de Ousmane Sonko trouvent scandaleux les propos tenus par l’Imam. D’ailleurs, certains patriotes demandent que l’imam Alioune Moussa Samb soit relevé de ses fonctions. Certains, plus radicaux, conseillent au chef de l’Etat de ne plus prier dans cette mosquée tant que cet imam va diriger la prière. Des positions qui se comprennent vu la position que l’Imam est en train de prendre. Une mosquée est loin d’être la propriété de qui que ce soit.

Et c’est Dieu qui en a décidé ainsi. «Et [Il a révélé] que les mosquées sont pour Allah, alors n’invoquez personne auprès d’Allah» (Sourate : Jinn, verset : 18). Alors, l’Imam Samb aurait pu se passer de son discours politique. Malheureusement, il a aussi clamé la paternité de l’institut islamique. « (…) Je vous informe que l’Institut islamique nous appartient, à nous la communauté Lébous. Cela n’appartient pas à l’État; c’est nous qui décidons de qui doit être le dirigeant de cet institut », a poursuivi l’imam qui semblait avoir un message très personnel pour le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye.

Mais ce qui l’a omis dans son discours c’est de préciser que l’Institut islamique de Dakar créé en 1974, est un établissement public à caractère administratif. Et que c’est l’Etat qui nomme le directeur de cet institut. L’Institut Islamique intervient dans l’enseignement coranique et la promotion de la culture arabo-islamique et non dans l’enseignement de la culture léboue. L’Imam Alioune Moussa Samb veut ethniciser la grande Mosquée de Dakar mais aussi l’Institut Islamique de Dakar.

Les dérapages dans la mosquée doivent être arrêtés. L’Imam Samb commence a être coutumier des faits. Un imam qui passe tout son temps à mêler de la politique dans son sermon doit revoir son imamat. La Grande mosquée de Dakar est une propriété de tous les musulmans sans exclusion.

C’est pour éviter que certains sénégalais se sentent léser que les présidents prient à la grande mosquée. Mais si cette dernière commence à être attribuée à une communauté, il serait préférable que les chefs d’Etat fassent comme Abdoulaye Wade qui avait choisi d’aller effectuer les prières des fêtes à la mosquée Mouride. En rappelant à l’imam comment cette mosquée a été construite peut-être qu’il reviendrait à de meilleurs sentiments. Toutes les confréries cont contribué financièrement à la construction de la grande Mosquée de Dakar (voir l’encadré en rouge).

Il faut préciser que lors de l’inauguration de la grande Mosquée de Dakar, c’est Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh qui a été choisi par le président Senghor pour être l’Imam. Le Khalife Général de Tivaouane a décliné l’offre mais a demandé à Senghor de privilégier un imam Lébou puisque nous sommes en terre Lébou. Et c’est ainsi que depuis 1962, un imam Léboue est à la tête de cette Mosquée. Alors le grand Imam Alioune Moussa Samb doit revoir ses propos.

Ce n’était ni le jour ni le lieu ni le moment. Cette grande mosquée n’appartient à personne si ce n’est aux musulmans, offerte par le Maroc au Sénégal. Les religieux de ce pays ont tous participé à sa construction. Alors, il est vraiment temps de mettre fin aux dérapages de l’Imam Samb. Des querelles religieuses sont la dernière chose dont un État ait besoin. Depuis Macky Sall, l’imam ne cesse de mélanger politique et religion !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn