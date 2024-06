Alerte ! il y a un Sonko, homme d’état et un Sonko ignorant…C’est lui qui le dit

Ousmane Sonko serait-il un homme « nuancé mais précis » comme le disait en son temps, Idrissa Seck, alors tout puissant ministre d’Etat et directeur de Cabinet du Président Abdoulaye Wade en 2001 ? Ousmane Sonko a tout dit entre 2021 et 2024. Mais dès le 02 avril 2024, jour de l’investiture de son candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko dit tout le contraire de ce qu’il avait dit. Les VAR ou vidéo sont régulièrement diffusées pour le lui rappeler. Et Une vidéo particulièrement importante nous rappelle au bon vieux souvenir de Sonko qui disait qu’il était un homme d’état aguerri à la fonction. Mais ce même Sonko dit autre chose aujourd’hui.

Visiblement le premier ministre Sénégalais, Ousmane Sonko n’aime pas les VAR (Video Assistant Referees ou VAR) qui veut dire en français l’assistance vidéo à l’arbitrage qui est un dispositif qui permet de revenir sur certains faits pour clarifier ou régler un litige au football ou encore rappeler à quelqu’un ses propos antérieurs s’il dévie de la vérité. Et la VAR rappelle à Ousmane Sonko certains de ses propos. Xibaaru vous donne un exemple très simple de VAR.

Dans le passé, Ousmane Sonko, leader de Pastef, aujourd’hui Premier ministre avait promis une fois à la tête du pays, qu’il va passer à l’appel à la candidature pour les postes de directeurs et des directeurs généraux. Et ceci est contenu dans le Programme JOTNA de Ousmane Sonko dont voici un extrait imagé. Il est bien écrit par Sonko qu’une fois au pouvoir, il va procéder à des appels d’offres concernant les postes de l’Administration.

Et pourtant depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye, les nominations sont faites au sein de l’Administration sans appel d’offres. Les Directeurs généraux de société sont nommés sans appels d’offres. Et pis, ce qu’on remarque c’est que ce sont des partisans et membres de Pastef qui sont nommés. C’est le cas de Ngagne Demba Touré, huissier de Justice, membre de Pastef, a été nommé au Conseil des ministres du jeudi 2 mai 2024, Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen).

Ousmane Sonko a tout balayé d’un revers de la main quand les journalistes et analystes politique le renvoyaient à ses promesses électorales. Sonko persiste que personne ne peut le contredire. Il dit dans une vidéo que « ma parole d’hier est ma parole d’aujourd’hui ». Et pourtant toutes les vidéos de Sonko prouvent le contraire comme les nominations qui sont faites sans appel à candidatures et surtout que ce sont des partisans qui sont nommés.

Et l’actuel Premier ministre revient encore sur les contrats de pétrole de gaz et des mines d’or. Et surtout sur la réduction des prix de denrées de premières nécessités. Il avait promis une réduction conséquente du prix des denrées pour gonfler le pouvoir d’achat des Sénégalais. Et à quoi a-t-on assisté ? Des réductions qui posent plus problème aux Sénégalais. 15f sur le prix du pain et 5f sur le prix du litre d’huile.

L’une des VAR les plus importantes est celle de Sonko un « Homme d’état ». Sonko avait dit qu’il était un homme d’état accompli et que lui et ses partisans connaissaient l’état et son fonctionnement mieux que quiconque. Deux mois après la mise sur pied du gouvernement, le nouveau Premier ministre revient sur ses dires et reconnait que lui et ses ministres ont besoin de séminaires pour s’imprégner des « choses » de l’Etat…Ecoutez la VAR ci-dessous.

Le Premier ministre dit tout et son contraire. Après son PROJET inachevé qui devait remplacer le PSE (Plan Sénégal Emergent) de Macky Sall, et l’absence d’hommes d’état rompus à la tâche dans le gouvernement, que nous réserve-t-il encore ? Ce champion des contradictions n’a encore rien montré de nouveau depuis sa nomination au poste de premier ministre. Il n’a absolument rien changé au régime de Macky Sall. Même les fonds « politiques » n’ont pas encore été supprimés. Et pourtant le programme du candidat de Pastef ci-dessous est clair…

