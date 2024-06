Diomaye et Sonko sont mal partis…ils ont échoué dans la baisse des prix

Le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de se rattraper. Après deux (2) mois au pouvoir, le chef de l’Etat commence à s’imprégner des véritables problèmes des sénégalais. Avec son premier ministre, Ousmane Sonko, le locataire du Palais de la République a engagé la bataille contre la vie chère. Mais les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’en sont mal pris. Et si les nouvelles autorités ne sont pas pragmatiques, leurs erreurs risquent de leur coûter assez cher.

C’est fait ! Le nouveau gouvernement a annoncé une série de mesures visant à alléger le coût de la vie des ménages et à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Ces initiatives concernent principalement des produits de grande consommation. Ainsi, le prix du sucre cristallisé sera réduit de 50 fcfa, celui du riz brisé non parfumé de 40 fcfa, et le prix de l’huile raffinée de 100 FCFA. Par ailleurs, le prix du pain de 19 grammes passera de 175 à 160 fcfa. Ces actions s’inscrivent dans les efforts du gouvernement visant à renforcer le pouvoir d’achat des populations. L’exécutif a également annoncé une réduction des prix du ciment, des services digitaux et des engrais.

Le président Bassirou Diomaye Faye, lors de son discours d’investiture, avait promis de s’attaquer à la cherté de la vie. En ce sens, il avait donné des instructions à son premier ministre. Tout acte allant dans le sens de faire baisser les prix est salutaire. Mais les nouvelles autorités ont pris un mauvais départ. La baisse de ces denrées n’aura aucun impact sur le quotidien des sénégalais. 200 FCFA pour un prix de 500 FCFA ou 600 FCFA, 150 FRS sur 300 FCFA ou 400 FCFA, voilà une baisse qui peut immédiatement impacter positivement sur la consommation de la majorité des sénégalais.

En dehors de cette baisse timide, Diomaye et Sonko ont choisi le mauvais moment pour appliquer les nouveaux tarifs. Les mesures prises par Ousmane Sonko et Diomaye Faye entreront en vigueur après la réunion du conseil national de la Consommation qui sera convoquée la semaine prochaine. C’est-à -dire après la fête de Tabaski. Mais ces baisses n’auront pas un grand effet au-delà de cette fête. Les «gorgorlous» (débrouillards) ne savent pas à quel saint se vouer. Non seulement, l’argent ne circule pas. Mais ils sont pris en tenaille entre la cherté des prix du mouton et la non applicabilité de la baisse.

Ces mesures restent théoriques, car l’Etat sénégalais n’a pas tous les leviers pour les imposer. Négociées en amont avec les importateurs, les baisses de prix vont devoir être répercutées dans tout le circuit de distribution, jusqu’aux épiciers. Une gageure pour le gouvernement, qui va devoir compter sur la bonne volonté des professionnels. Les boulangers et les meuniers ont été « consultés en amont de ces annonces », a déclaré le Secrétaire général du Gouvernement, ajoutant qu’« un comité national de la consommation va se réunir la semaine prochaine pour fixer la date d’application de ces prix ».

Mais la fédération nationale des boulangers du Sénégal dit constater avec stupéfaction les nouvelles mesures prises sur des produits de grande consommation. Et si ces boulagers ne sont pas encore d’accord, les boutiquiers aussi pourraient ne pas l’être. Ils sont connus pour ne pas être du genre à appliquer les baisses. On se rappelle que sous l’ancien régime, les commerçants détaillants avaient fermé boutique pour 48 heures. Ce, dans l’unique but de protester contre la baisse des prix. Alors, Ousmane Sonko et Diomaye pourraient se heurter à un refus.

Désormais, il va falloir attendre pour voir si réellement, cette baisse sera effective. L’État n’a pas le monopole du commerce. Il ne peut pas décider tout seul de baisser les prix. Cela dépend d’autres facteurs extérieurs liés au marché et que personne ne peut maîtriser. Depuis la pandémie de la Covid-19, les prix ont pris l’ascenseur. Alors comment le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko pourront-ils réussir une telle prouesse ?

Le régime de Diomaye veut bien faire. La réalité est autre. Les «miettes» qu’ils ont diminuées n’auront aucun impact sur le quotidien des sénégalais. Mais il faudrait déjà qu’ils arrivent à appliquer leurs prix. Ce qui sera très difficile. La souveraineté alimentaire pourrait être la bonne solution pour «sauver» le régime de Diomaye et Sonko.

