Sonko fait avorter son projet à milliards…il est aveuglé par le pouvoir

Où est la monnaie locale de Sonko ? Retour sur la fausse promesse d’un faux programme

Dans son livre–programme en direction des élections territoriales, Ousmane Sonko a fait une proposition. L’ancien maire de Ziguinchor Ousmane Sonko avait proposé une monnaie locale pour la Casamance. Cette proposition qui recalait le Franc CFA au second plan était considéré comme l’une des premières mesures phares du panafricanisme. Sonko abandonnait le franc colonial pour donner aux Casamançais une monnaie qui répond à leurs aspirations. Avec cette proposition, Sonko était monté dans l’estime des panafricanistes et des influenceurs africains. Trois ans après, Sonko est arrivé au pouvoir. Quid de la monnaie locale ? C’était du bluff !

C’était le mercredi 29 décembre 2021, lors de la présentation de son programme « Burok ». Le leader de Pastef, alors candidat à la mairie de Ziguinchor, sortait de sa besace d’idées, une monnaie locale qui allait permettre à la Casamance d’avoir des moyens d’échange et de rapporter énormément en termes de gain et en termes de capacité d’investissement de la commune. Le franc CFA, considéré comme la monnaie « coloniale » serait relégué au second plan.

« Il sera question de récupérer le FCFA en circulation pour donner aux populations un autre instrument d’échange qui sera appelé Eco ou Kodo. Celui-ci sera utilisé dans l’espace intégré pour nos échanges. Et le surplus de Cfa récupéré, pourra être utilisé pour financer les infrastructures et autres » déclare le candidat Sonko avant de conclure : « Ce serait une technique qui, à l’échelle de la Casamance, permettra d’avoir des moyens d’échanges, des billets qu’on va imprimer. On va retirer la monnaie conventionnelle, le FCFA. Les épargnes qui seront faites pourront servir à réinvestir dans des créneaux beaucoup plus rentables et ça va sécuriser l’argent des déposants ».

Les partisans de Sonko saluaient la proposition de leur candidat qu’ils comparaient au Bitcoin : « La jeune génération des Digital Natives sénégalais connaissent bien par exemple, la monnaie du Bitcoin utilisée ici comme partout presque dans le monde. La vision de notre candidat à la mairie de Ziguinchor, est « conforme aux meilleures pratiques dans le monde. C’est la plus apte à sortir les masses populaires, surtout celles de l’intérieur du pays de l’extrême pauvreté et doter les communautés de moyens conséquents pour impulser leur développement local par l’inclusion financière ».

De Kémi Séba à Nathalie Yamb, les panafricains saluaient « l’audace » du candidat à la mairie de Ziguinchor. Nathalie Yamb était persuadée que « la France ne souhaite pas voir Ousmane Sonko arriver au pouvoir car cela signifierait la fin du franc CFA, de la base militaire française au Sénégal et du monopole français protégé ». De son côté Kémi Séba déclare : « Au XXIe siècle, chaque peuple a normalement le droit de posséder sa propre monnaie et de décider de son avenir politique ».

Sonko est aux anges quand la population casamançaise lui donne la majorité absolue aux élections municipales du 23 janvier 2022. À l’issue du scrutin, Ousmane Sonko l’emporte avec 56,31 % des voix. Il est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 10 février 2022. Et les populations attendent avec impatience, l’installation de la monnaie Locale, le fameux « Kodo ». Les panafricanistes enthousiastes espèrent enfin de voir l’une des premières monnaies locales africaines.

Ils ne verront rien du tout. Sonko, élu à la mairie de Ziguinchor, oublie la localité et s’installe en permanence à Dakar plus précisément la cité Keur Gorgui qui deviendra le Poste de commandement (PC) de sa révolution contre le pouvoir de Macky Sall. Sonko fait focus sur les législatives où sa coalition s’en sortira avec près de 82 députés, mettant en ballotage le camp présidentiel. Sonko a oublié la monnaie locale de Ziguinchor et se voit déjà au Palais de la République en 2024.

La monnaie locale aux oubliettes. Les populations de Ziguinchor ne verront jamais le « Kodo » cette monnaie locale vendue. Sonko, devenu premier ministre, après avoir œuvré à la victoire de son candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la présidentielle du 24 mars 2024, n’a plus évoqué l’idée d’une monnaie locale. Il peine à faire face au problème récurrent de l’emploi des jeunes et à la diminution des prix des denrées.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn