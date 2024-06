Ce nouveau PROJET de Sonko mort avant sa naissance…l’amateurisme du pouvoir

Ousmane Sonko a conceptualisé le PROJET et en a fait un programme de campagne sans que les Sénégalais dans leur majorité ne comprennent ce qu’il en est réellement. Au lendemain de sa victoire, Sonko déclare à cette majorité que ledit PROJET n’est pas encore peaufiné. Claudiquant sur les premières mesures sociales, le gouvernement dirigé par le « penseur » du PROJET, vient de ramener les Sénégalais à l’ère des indépendances, du parti unique, du syndicat unique, de la chaîne de distribution unique et du magasin témoin unique. C’est le retour vers le…Passé.

Le projet de Sonko nous retourne à l’ère du Parti Unique…

A l’ère des indépendances, tout était unique. Tout était fait pour satisfaire une population Sénégalaise au nombre de 3.273.177 sur une superficie 196.710 km². La densité de la population en 1960 était de 16 habitants au Km². On pouvait facilement contrôler 16 habitants sur 1 km². Alors l’état créait des sociétés uniques. Les habitants se ravitaillaient dans des « Chaînes Avion » ou dans des Sonadis qui étaient les seuls magasins de distributions alimentaires en dehors des marchés qui n’étaient pas encore développés.

Après l’indépendance, la Société Nationale de Distribution du Sénégal (SONADIS) a été mise en place par l’Etat du Sénégal pour contrôler les prix des produits de consommation. Et ce n’était pas tout. Dans chaque quartier on pouvait avoir une seule Sonadis. On avait 16 habitants par Km². Et c’était facilement contrôlable. Mais avec l’accroissement de la population et l’avènement des années 90 avec ses ajustements structurels, Les Sonadis s’essoufflent.

En 1990, la population du Sénégal double. Elle passe à 7.500.000 habitants. Les Sonadis ne peuvent plus satisfaire les populations et ne font plus le poids face aux petits détaillants des quartiers. La Sonadis se retrouve empêtrée dans un scandale de quarante-huit millions de francs Cfa. La société nationale de distribution (Sonadis), est en liquidation judiciaire et ferme en 1996. Pour s’en débarrasser, l’Etat, cède à un franc symbolique la Sonadis à l’Union nationale des commerçants (Unco), qui est elle même en faillite.

30 ans plus tard, Le PROJET de Sonko ressuscite la SONADIS

Nous sommes au 21ème siècle. Au Sénégal, la population a atteint 18 millions de personnes. Et la densité est de 92 habitants au Km². Nous ne sommes ni en 1960 quand la Sonadis était prospère ni en 1996 quand cette même Sonadis a rendu l’âme du fait de l’augmentation de la population et de la légère concurrence des boutiques de quartiers. Aujourd’hui en 2024, Le Sénégal pullule de magasins alimentaires à chaque coin de rue, les supermarchés et hypermarchés rivalisent entre elles. Et c’est cette période que le gouvernement Sonko veut ressusciter la Sonadis.

A l’heure des grandes concurrences et de la libéralisation des marchés, Ousmane Sonko et son gouvernement tente de faire renaître la Sonadis des années 60. Un instrument de distribution qui n’a pas résistés aux premières heures de la concurrence dans les années 90 va revenir pour réguler le marché en 2024. Mais comment la Sonadis va-t-elle s’y prendre face aux géants du marché, Auchan, Casino, Carrefour, Senchan, Exclusif ? Et qu’est-ce que la Sonadis va-t-elle faire devant les détaillants des quartiers qui vendent le sachet de café à 25 francs, les sachets de clous de girole (khorom polè) ou l’ail et le piment au plus petit détail ?

La Sonadis pourra-t-elle faire face aux loyers de plus en plus croissant et aux emplacements devenus très chers ? Est-ce que les Sonadis pourront proposer des prix en deçà des prix proposés par les détaillants des quartiers ou les prix de certaines grandes surfaces ? Ce Projet de Sonko est un mort-né dont on veut faire le baptême. Le gouvernement de Sonko, à défaut d’un programme cohérent, doit éviter de faire des annonces qui ne connaîtront aucune suite.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn