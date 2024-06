Abidjan : un voleur interpelé avec plus d’un millier de clés

La Brigade de recherche et d’intervention (BRI Nord) a mis le grappin sur le nommé A.M.Y. dans le village d’Akouai Santai, dans la commune de Bingerville. Le voleur était en possession de milliers de clés utilisées pour commettre nuitamment des vols dans des domiciles.

La commune de Bingerville a récemment été le théâtre d’une série de vols nocturnes qui ont semé l’inquiétude parmi les habitants. Ces incidents ont conduit la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) Nord à intensifier ses efforts pour identifier et arrêter le ou les responsables de ces méfaits. Ces efforts ont finalement porté leurs fruits avec l’arrestation d’un suspect identifié sous les initiales A.M.Y., dans le village d’Akouai Santai situé dans la commune de Bingerville.

Une série de cambriolage nocturne

A en croire Police Secours qui livre cette information, l’individu était en possession de milliers de clés. Ces clés, selon les enquêteurs, étaient utilisées par A.M.Y. pour s’introduire illégalement dans les domiciles de la commune de Bingerville et y commettre des vols. Les forces de l’ordre avaient été mises en alerte par une vague de cambriolages nocturnes qui avait frappé plusieurs quartiers de Bingerville, créant un climat d’insécurité et de peur parmi la population locale.

L’intervention de la BRI Nord a été déclenchée suite à une enquête minutieuse. Les agents ont pu, grâce à des techniques d’investigation avancées et à une surveillance discrète, remonter la piste jusqu’à A.M.Y. Lors de l’arrestation, il a été constaté que chaque clé en possession du suspect correspondait à une porte différente. Cette découverte a mis en lumière l’ingéniosité et la préparation méticuleuse de A.M.Y. dans la planification et l’exécution de ses vols.

Les enquêteurs travaillent activement pour déterminer si A.M.Y. agissait seul ou s’il faisait partie d’un réseau criminel plus vaste

Les milliers de clés retrouvées soulèvent des questions sur la provenance de ces dernières et sur la méthode employée par le suspect pour les obtenir. Les enquêteurs travaillent activement pour déterminer si A.M.Y. agissait seul ou s’il faisait partie d’un réseau criminel plus vaste. L’analyse des clés pourrait également révéler des informations sur d’autres potentiels cambriolages non encore signalés ou des complices impliqués dans cette série de vols.

La BRI Nord a tenu à rassurer les habitants de Bingerville en affirmant que des mesures de sécurité accrues seront mises en place pour prévenir de futurs incidents. Les autorités locales encouragent également les résidents à renforcer la sécurité de leurs domiciles et à signaler toute activité suspecte aux forces de l’ordre.

Le suspect en garde à vue

Le suspect est actuellement en garde à vue et sera présenté devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes. Les charges retenues contre lui incluent le vol avec effraction et la possession d’outils de cambriolage. Sa comparution devant la justice est attendue avec impatience par la communauté, qui espère que son arrestation mettra fin à la série de cambriolages ayant perturbé la quiétude de Bingerville.

La Brigade de Recherche et d’Intervention Nord, par son efficacité et sa détermination, a montré qu’aucun effort ne sera épargné pour protéger les habitants de Bingerville et traduire en justice ceux qui menacent leur sécurité. Cette arrestation représente une victoire significative dans la lutte contre la criminalité à Bingerville. Elle rappelle également la nécessité de rester vigilant et de soutenir les forces de l’ordre dans leur mission de maintien de la sécurité et de la tranquillité publique.

Source Linfo