Le CNIOS invite les acteurs à participer au dialogue national

Appel aux acteurs nationaux à participer pleinement au Dialogue National sur le système politique

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) adresse un appel fort à toutes les composantes de la nation : dirigeants politiques, membres de la société civile, autorités religieuses et coutumières, jeunes, femmes, intellectuels et citoyens engagés.

Le Dialogue National sur le système politique représente une occasion unique et déterminante pour bâtir, ensemble, les fondations d’un avenir démocratique plus équitable, plus stable et véritablement inclusif. C’est un moment de convergence des volontés, une opportunité pour repenser notre vivre-ensemble et renforcer notre pacte républicain.

Le Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal (CNIOS) invite chaque acteur, quelle que soit son appartenance ou sa sensibilité, sans distinction d’origine, de courant ou de conviction, à s’impliquer pleinement dans cette dynamique nationale. C’est dans l’écoute mutuelle, le dépassement des intérêts partisans et le sens du devoir envers la nation que ce dialogue trouvera toute sa valeur.

Il ne saurait se limiter à un simple exercice de forme : il doit marquer un tournant décisif vers une démocratie plus enracinée, une gouvernance plus ouverte, et une paix durable, fondée sur la confiance et la responsabilité partagée.

En nous engageant sincèrement dans ce processus, nous protégeons ce que notre pays a de plus essentiel : sa stabilité, la confiance entre ses fils et filles, et l’unité qui fait sa force.

L’histoire retiendra celles et ceux qui auront choisi de tendre la main, de bâtir ensemble et de faire du dialogue un véritable levier de progrès commun.

Fait à Dakar, le 13 mai 2025

Pour le Bureau Exécutif du CNIOS

Le Président

Imam Khalifa Aboubacar BABOU

Président de la Synergie des Imams et Prédicateurs pour la Paix en Afrique (SIMPA)