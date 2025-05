Moins de récupération, plus d’innovation : voilà ce qu’on attend du pouvoir (Par Thierno Bocoum)

Le 15 mai 2023, une proposition de loi visant à sécuriser les cautions de loyers via la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) était déposée par le député Dr Malick Diop. Aujourd’hui, on nous ressert l’idée, repeinte en brillante invention qui n’en a pas écrit une ligne.

Une idée hautement contestable mais dont certains du pouvoir veulent effacer la paternité de la mémoire collective.

Le Gas to Power, outil stratégique pensé sous le régime précédent pour convertir notre système électrique au gaz naturel est désormais exhibé comme une idée neuve, surgie du cerveau d’un nouveau leadership.

Mieux encore, la baisse du prix de l’électricité est déjà revendiquée : de 117 à 60 F CFA le KW, promet-on comme s’il suffisait d’annoncer pour réaliser.

Le même stratagème s’applique à Dakar-Tambacounda. Un projet ferroviaire conçu dès 2017, remis au goût du jour comme si personne n’avait jamais posé la première traverse.

Les exemples foisonnent.

À leur arrivée, les dirigeants brandissaient l’asphyxie budgétaire : une dette écrasante, un État à sec et l’absence totale de marge de manœuvre.

Et pourtant, ils savaient sans le mentionner qu’une bouffée d’oxygène allait suivre.

En juin 2024, la production pétrolière à Sangomar a généré 950 millions de dollars (près de 595,5 milliards FCFA). À la fin de la même année, le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim entrait en production, avec une capacité de 2,5 millions de tonnes/an.

Ces ressources négociées et mises en œuvre bien avant 2024 ont aujourd’hui contribué à une amélioration de la balance commerciale (plus de 84 milliards FCFA en février 2025) et renforcé la capacité d’investissement de l’État.

Mais voici que ceux qui n’avaient encore rien produit revendiquent déjà des résultats.

Oui, la continuité de l’État est essentielle mais elle ne doit pas devenir une stratégie d’effacement ni un écran de fumée.

Malheureusement, ceux qui passent leur temps à s’attribuer ce qu’ils n’ont pas fait fuient souvent ce qu’ils ont eux-mêmes promis.

Thierno Bocoum

Président AGIR