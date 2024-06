Diomaye (à gauche) et Sonko (à droite)

Sonko et Diomaye assomment la presse…des médias menacés de disparition

L’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne fait pas que des heureux au Sénégal. Depuis que le gouvernement de Sonko est installé, les problèmes s’enchaînent pour les professionnels des médias. Si certains voient leurs doléances satisfaites, la presse est en train de crouler sous le poids des charges que les nouvelles autorités veulent leur imposer. Le discours tenu par le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et premier ministre, Ousmane Sonko, ne rassure pas les patrons de presse.

Entre Ousmane Sonko et la presse, le courant ne passe pas. En campagne électorale, le Président Bassirou Diomaye Faye s’était opposé à l’effacement de la dette fiscale des entreprises de presse. Selon lui, c’était une «fausse solution à un vrai problème». «On ne peut pas continuer à éponger la dette fiscale de la presse. Ce n’est pas comme ça qu’on aide la presse. Les patrons de presse de façon générale ne doivent pas opter pour la facilité parce qu’une infraction reste une infraction. Le président Wade avait épongé deux fois et Macky Sall fait la même chose. C’est un encouragement de la fraude fiscale», avait-il déclaré.

L’actuel premier ministre, Ousmane Sonko a tenu un discours qui n’est pas du goût de certains acteurs des médias. Pour ne rien arranger, le redressement fiscal engagé par les nouvelles autorités fait mal aux acteurs de la presse. Invitée dans l’émission «Matin Infos» de la Tfm, la patronne de 7TV, Maïmouna Ndour Faye, annonce qu’elle doit au Fisc, 45 millions FCfa.

Du côté du Groupe Dmedia, la Direction des Ressources Humaines crie à un «harcèlement» de la part des nouvelles autorités. Le dossier fiscal de Dmedia, bien que pendant devant la justice, a été «rouvert par les services fiscaux, réclamant sous huitaine, le paiement de plus de 2 milliards FCfa, sur la base d’une taxation d’office que la direction conteste par voie judiciaire».

L’Administrateur général du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, dit aussi avoir subi «une taxation d’office pour impôts 2020 et 2021, à hauteur de 91 millions FCfa». Une mesure aux conséquences néfastes pour la boîte et le personnel, selon lui. Par le biais d’un Avis à tiers détenteur (ATD), tous les comptes du groupe Walfadjri sont actuellement bloqués par le Fisc. Cela, après un redressement fiscal envoyé à la direction du groupe depuis quelques semaines. Par conséquent, la direction a décidé de ne pas verser d’avance Tabaski à ces employés. Une méthode adoptée par un autre groupe de presse qui est déjà en difficulté depuis plusieurs mois.

Le groupe E-Média Invest s’est aligné sur les pas de Walfadjri. Alors que les employés courent derrière des arriérés de salaires, «la Direction Générale regrette de ne pouvoir mettre à la disposition du personnel une avance Tabaski en raison des difficultés que traverse l’entreprise en ce moment», lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru. De leurs côté, les jeunes reporters demandent aux autorités, au-delà de la fiscalité, d’insister sur le « nécessaire respect des droits des travailleurs ». Ce qui démontre clairement que les entreprises prises traversent un sale temps.

Les nouvelles autorités sont en train d’asphyxier la presse. Loin d’exempter les maisons de presse d’impôts, l’Etat doit desserrer l’étau. Pour éviter que la presse ne meurt, la Direction Générale des Impôts et Domaines devrait donner aux entreprises du temps pour payer. Les pousser tout droit dans le mur ne fera qu’augmenter le taux de chômage. Ce qui est sûr, certains patrons de presse préfèreront fermer boutique plutôt que de se conformer aux lois et règlements. Des entreprises de presse risquent de disparaître sous Sonko et Diomaye.

Et faut dire que le Pm Ousmane Sonko souhaite vraiment voir certaines maisons de presse disparaître. Tous les médias hostiles à Sonko et Diomaye risquent d’y passer. Sinon comment peut-on expliquer cette offensive contre la presse ? Et le fait qu’aucune action ne soit posée concernant le fonds d’appui destiné à la presse ?

Des milliers d’emplois sont menacés. Mais ces mesures aussi drastiques qu’elles puissent être ne doivent pas avoir des conséquences dans la bonne marche des médias. Les nouvelles autorités ne doivent pas en profiter pour museler la presse. Les journalistes ont combattu longtemps pour la liberté de la presse. Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne doivent pas prendre les techniciens des médias comme des ennemis. Ça ne sera pas sans conséquences !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru