Soins de Santé Mentale au Sénégal : Ansoumana DIONE souligne la cherté des traitements et des médicaments

Au Sénégal, le vrai problème pour les malades mentaux et leurs familles, demeure et reste la cherté des traitements et des médicaments. Dans les quelques rares structures publiques ou privées existantes, il faudra sortir de fortes sommes d’argents. A l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye où le coût est considéré comme étant le moins cher, les malades paient plus de cinquante mille francs chaque quinze jours. A Fann, Principal et dans le privé notamment à Thiès et Fatick, c’est des centaines de milles, entre 300, 600 et même plus pour certains cas et c’est çà la vérité. A cela, s’ajoute la cherté des médicaments qui sont souvent en rupture à Dakar et dans certaines zones très reculées.

En vérité, faire soigner une personne atteinte de troubles mentaux est plus qu’un luxe au Sénégal. L’accès aux soins de santé mentale, au personnel soignant : psychiatres ou psychologues et aux médicaments n’est pas un droit dans un pays comme le nôtre. Et, c’est dans ce contexte assez particulier que le Président Bassirou Diomaye FAYE et le Premier Ministre Ousmane SONKO, conseillés par l’on ne sait qui, parlent de la révision de la loi 75-80 du 09 juillet 1975. Attention, un tel projet n’intéresse guère les familles des malades mentaux et l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Ils sortent ainsi de fausses solutions à nos réels problèmes.

Le Sénégal ne s’occupe pas de ses citoyens souffrant de troubles mentaux. Conséquences, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Pour les aider à bien retrouver leur santé, le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack situé à Bouchra, de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), leur ouvre ses portes et ils ont été nombreux à avoir bénéficié d’une prise en charge gratuite et d’une réinsertion sociale. C’est pourquoi, toute personne qui le désire, peut venir visiter cette structure unique en son genre en Afrique et ailleurs dans le monde. Chez nous, la gratuité est une réalité et cela a permis à de nombreux malades de retrouver ainsi leur santé mentale.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)