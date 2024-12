Tivaouane-Peulh a été le théâtre d’une scène particulière dans la nuit de vendredi dernier. L’ingénieur agronome M.Diagne a recruté sept (7) jeunes (nervis) et un faux gendarme pour démolir un bâtiment en construction sur son ancien terrain.

Arrivés à destination, les sept jeunes ont commencé leur œuvre de destruction pendant que l’agent immobilier A.K.Diallo faisait office de gendarme pour superviser les tâches, renseigne Seneweb. Alertés, des habitants du quartier se sont mobilisés pour s’enquérir de la situation. Ne se sentant plus en sécurité, les 9 mis en cause ont tenté de prendre la fuite.

L’instigateur M.Diagne, l’électricien S.Diouf et l’agent immobilier A.K.Diallo ont néanmoins été interpellés par la foule dans la nuit du 29 novembre dernier. Les autres ont réussi à s’éclipser dans la nature.

Une patrouille de la Brigade de Proximité de Tivaouane-Peulh a, aussitôt, embarqué puis placé en garde à vue les trois protagonistes. Au terme de l’enquête, ils ont été déférés hier pour destruction de biens appartenant à autrui et usurpation de fonction pour le faux gendarme. Il ressort du dossier que M.Diagne avait cédé son terrain et l’acquéreur lui devait une somme de 400 000 FCFA pour compléter le prix. Plus tard, la parcelle a été revendue et le nouveau propriétaire du terrain a entamé des travaux de construction sur place.

A défaut de son argent, M.Diagne a recruté sept nervis et un faux gendarme pour démolir le bâtiment en chantier.