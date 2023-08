L’invite du Forum du Justiciable à la société civile

Au regard du contexte fragile et lourd de menaces que traverse le Sénégal, une partie de la société civile sénégalaise devrait se ressaisir et renouer avec les principes et valeurs qui fondent sa légitimité, à savoir l’objectivité, le courage, l’impartialité et le refus de s’identifier à l’opposition en dénonçant tout acte de banditisme qui pourrait fragiliser la République.

Il est regrettable de constater qu’une partie de la société civile semble s’être mue en caisse de résonance en s’accommodant et en se dérobant face aux actes malveillants envers les institutions de la République.

La société civile doit jouer son rôle d’alerte tout en restant attachée à ses principes d’impartialité, de courage et de responsabilité.

Dakar le 17 août 2023

Le bureau exécutif