«Liquidation» de Sonko : Le bureau politique de Pastef appelle à la mobilisation

Le bureau politique de Pastef dénonce la condamnation en appel de leur leader Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis. Face à la presse ce mercredi, Birame Soulèye Diop et ses camardes invitent tous les militants, sympathisants et Sénégalais épris de justice et ceux qui luttent pour la démocratie à se tenir debout pour face au chef de l’état Macky Sall et à son gouvernement. Ils demandent à toutes les coordinations départementales et sections communales de maintenir la mobilisation pour barrer la route au chef de l’Etat.