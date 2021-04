Litiges fonciers…le maire de Malika pointe du doigt les services techniques de l’État

Le maire de la commune de Malika s’est dit peiné par les difficultés que rencontre le collectif des habitants de la localité pour récupérer ses terrains. Selon Mor Talla Gadiaga on ne peut pas déguerpir des gens qui ont obtenu leurs terrains légalement.

« On ne peut pas déshabiller Jean pour habiller Paul. Tous ceux qui ont des baux ne sont passés par le conseil municipal. C’est déjà un vice de forme. Sur le plan juridique, je ne peux pas admettre que cela passe. Ce que j’ai toujours pensé, est que ce sont les services techniques qui veulent nous désapproprier. Cela, nous ne l’accepterons jamais. On ne peut pas vivre ici pendant 100 ans et être des étrangers sur notre territoire. Je soutiens le collectif, parce qu’ils ont raison. Je suis avec vous et dites-moi dans quelle direction tirer et je vais tirer. C’est un scandale foncier et les principaux responsables, c’est les services techniques de l’État », dit le maire de la commune de Malika.