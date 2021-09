Locales 2022 : Amadou Hott veut la mairie de Yeumbeul

Amadou hott s’engage pour la mairie de la commune de Yeumbeul Sud. C’est lui même qui le dit. Le ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, natif de cette localité, n’avait jamais affiché ses ambitions communales, même si ses collaborateurs étaient déjà sur terrain pour la conquête de cette municipalité que dirige le maire libéral, Bara Gaye.

C’est ce dimanche, 12 septembre 2021, alors qu’il était l’invité d’une finale de foot, au stade municipal de Malika, qu’Amadou Hott a tenu une déclaration dans ce sens. » Je me suis toujours investi dans le social. C’est un legs chez moi parce que mon défunt père était dans le social. Je me suis engagé en politique, à Yeumbeul Sud, parce que, c’est le président Macky Sall qui me l’a demandé. Si tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et les Badianou Gokh se donnent la main, nous allons facilement gagner. Nous avons cette ambition pour transformer la commune de Yeumbeul Sud. Le développement, c’est à la base. Il ne s’agit pas de payer des salaires et de construire deux sales de classes…Nous voulons changer réellement le visage de Yeumbeul Sud », a-t-il déclaré en marge de la rencontre.

