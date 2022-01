Locales 2022 : Bacary Seck prédit la défaite de Mansour Faye à Saint-Louis

Un PA2R déjà adopté face à un bilan trop mitigé: le maire sortant perd déjà la bataille de Saint-Louis

À trois semaines des élections locales prévues le 23 Janvier prochain, la bataille au niveau de la ville tricentenaire s’annonce palpitante. Les deux plus sérieux concurrents à la mairie de la ville se livrent à une bataille à distance qui augure d’une campagne électorale comme il n’y en a jamais eu à Saint-Louis. Le maire sortant et actuel ministre des transports se frotte à un très sérieux concurrent, en la personne de l’ancien ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et actuel PCA de PETROSEN HOLDING, le Professeur Mary Teuw Niane.

C’est avec un bilan trop mitigé que le maire sortant compte briguer le suffrage des populations qui ont fini de constater un échec cuisant de l’équipe sortante. Après près de huit longues et interminables années, le constat désolant et amer est là, visible et palpable: l’équipe municipale sortante a fini de doucher froidement les espoirs des populations saint-louisiennes.

✓ Un « bilan » uniquement de nom.

La chose la plus étonnante est le semblant de bilan qui a été présenté aux populations ( venues d’ailleurs pour combler la place Abdoulaye Wade, et à coût de…CFA ). Un bilan qui a pour noms le PUDC, le Programme des dix villes, le PACASEN, BP….., rien que des programmes et projets gouvernementaux. Même les poubelles qui ont été distribuées dans les foyers et que les populations croyaient venir de la mairie ne le sont pas. Le pavage des rues constaté ces derniers temps, les populations le doivent à cette firme commerciale qui s’est implantée il y a peu dans la ville.

Cependant, il faudra leur concéder une réalisation; la transformation d’un espace vert en un désert rugueux et hideux, qui attriste un endroit jadis vivifiant et tonifiant: la mythique Place Faidherbe ou « baya Ndar » ( il faut remarquer que Baya est un nom d’une zone géographique de Sor). Cette transformation de la place Faidherbe irrite les populations qui se plaignent à longueur de journée car accentuant les embouteillages et les difficultés de circulation dans cette zone qui en souffrait déjà. Il s’y ajoute que durant près de huit ans à la tête de la mairie, le maire sortant et son équipe n’en avaient cure du développement de Saint-Louis, de la formation de ses jeunes et de ses femmes, de l’assainissement des quartiers, de la sécurité des personnes et des biens… Seul, leur développement individuel les intéressait. Maintenant, avec l’approche des élections locales, mais surtout sentant le vent du changement qui souffle dans la ville de Mame Coumba Bang, des rafistolages sont opérés par ci et par là pour, encore une fois, essayer de berner ces populations aguéries qui aspirent à un changement radical.

✓ Un Programme Ambitieux, Réaliste et Réalisable qui vient à son heure.

Le challenger du maire sortant, le Professeur Mary Teuw Niane, lui oppose un véritable programme de développement : le fameux PA2R, déjà adopté par les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens. L’actuel PCA de la PETROSEN HOLDING, avec la coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar, ayant constaté un retard économique sidérant de leur ville, et ayant répondu positivement à la volonté populaire des les voir aux commandes de leurs localité respectives, ont concocté un programme commun bâti autour d’une vision pluridisciplinaire afin que la ville retrouve sa splendeur. Partout où le Professeur et sa coalition se rendent ( aussi bien dans la commune que dans le département), c’est l’adhésion totale à cette vision autour du PA2R, ce programme qui s’articule autour de plusieurs axes:

Axe 1 : créer des dynamiques économiques et entrepreneuriales favorisant l’insertion et l’emploi.

Axe 2 : bâtir une jeunesse compétente et épanouie, éprise d’innovation et imbue d’art et de la culture.

Axe 3 : construire un cadre de vie respectueux de l’environnement, de la biodiversité et résiliant aux changements climatiques.

Le PA2R est basé aussi sur sept (7) principes sans lesquels l’objectif fixé serait extrêmement difficile à atteindre :

1. Le DIISOO: le dialogue sera la règle de conduite de l’équipe municipale et départementale.

2. L’Investissement humain: sera un élément moteur de la participation des populations à la construction du NDAR que nous voulons.

3. L’Intercommunalité: sera la base de la stratégie de construction d’un développement solidaire entre les cinq communes. Une intercommunalité pour l’emploi des jeunes et des femmes avec le port de Saint-Louis à Gandiole, la Zone Économique Spéciale de Saint-Louis à Fasse, le Grand Domaine Agro-pastoral de Saint-Louis à Gandon et le Grand Bassin d’aquaculture de Saint-Louis.

4. Le désengorgement démographique de Saint Louis : permettra d’aérer Saint Louis, de décentraliser les activités, d’améliorer la mobilité et le cadre de vie.

5. La mobilisation des capacités de la DIASPORA saint-louisienne au profit de sa ville et du département.

6. Le partenariat avec l’État, le Privé, les Banques, les Partenaires Techniques et financiers (PTF), les Fonds internationaux, les Fondations, les mécènes, etc.

7. La coopération décentralisée.

8. La gestion axée sur les résultats (GAR) adossée à un dispositif performant de Suivi/Évaluation avec un cadre citoyen inclusif de reddition des comptes.

Avec ce programme alléchant qui a fini de séduire les populations saint-louisiennes, mais surtout avec les hommes de valeur qui l’accompagnent (notamment le Dr Ahmadou Dia, tête de liste départementale de la coalition), le Professeur Mary Teuw Niane ne risque pas de s’éterniser avant de battre son adversaire dans son combat pour la survie de Saint-Louis.

La survie de Saint-Louis nous interpelle tous! Il est temps de redorer le blason de notre ville, ne serait-ce que pour nos descendants.

Bacary Seck