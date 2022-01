Locales 2022 : Seules 650 cartes d’électeurs retirées à Saint-Louis

Le retrait des cartes d’électeurs se fait timidement à Saint-Louis. Sur près de 7 500 cartes d’électeurs, seules 650 cartes ont été retirées par leurs propriétaires, a informé hier le préfet du département, Modou Ndiaye, qui entend prendre de nouvelles dispositions pour booster la récupération des sésames.

Sur ce, Monsieur Ndiaye, selon L’As, compte organiser une caravane de sensibilisation dans la localité pour inviter les populations à aller récupérer leurs cartes d’électeurs au niveau des différentes commissions. Preuve que les gens ne sont pas motivés pour récupérer leurs cartes, le Préfet donne l’exemple de l’arrondissement de Rao où sur 3 490 cartes d’électeurs, seules 121 cartes sont distribuées.

Concernant la commune de Saint-Louis, dit-il, sur un total de 3 970 cartes d’électeurs disponibles, seules 524 cartes ont été distribuées avec un stock restant de 3 446 cartes. Le Préfet Modou Ndiaye informe dans la foulée que de nombreux jeunes s’étaient inscrits lors des enrôlements. Non sans espérer que d’ici la fin du mois, le taux de retrait évoluera positivement. Il appelle les populations à retirer leurs cartes d’électeurs le plus tôt possible et à ne pas attendre la dernière minute pour venir se bousculer à la Préfecture.