Locales à Ziguinchor : Seydou Sané tisse sa toile pour une victoire de BBY

Loin des polémiques et autres combats politiques d’une autre époque, Seydou Sané, investi tête de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le conseil départemental de Ziguinchor, travaille sur le terrain pour maximiser ses chances de gagner le 23 Janvier prochain.

En compagnie très souvent de Benoît Sambou avec qui il forme le duo de Ziguinchor, une démarche communautaire est mise en exergue pour convaincre les Ziguinchorois du bon choix du Président de la République mais aussi les aider à faire la différence entre les listes politiciennes et la liste de l’avenir de Ziguinchor basé sur le développement et la concorde dans la continuité de la politique de l’Etat impulsée par le Président de la République.

Ainsi, Seydou Sané, dans une démarche de proximité, parle directement à sa population mais il ne se limite pas seulement à leur parler, il participe également à leur changement de situation en apportant son soutien chaque fois qu’il est sollicité. En effet, beaucoup d’associations sociales ou interprofessionnelles bénéficient de ses actions et cela n’a pas commencé maintenant, c’est bien avant qu’il soit candidat à quoi que ce soit.

Et cela continue jusque dans les écoles et cette fois, c’est l’école Birame Beye de Ziguinchor qui en a bénéficié. Après avoir été le parrain de la journée de l’excellence de l’établissement le 12 Juillet dernier, l’inspecteur de l’éducation et candidat au conseil départemental de Ziguinchor Seydou Sané a remis la main à la poche pour récompenser les meilleurs élèves du CM2 de l’année dernière qui ont réussi au CFEE avec de bonnes performances. Ainsi, des bourses et des tablettes ont été données aux récipiendaires.

Autres acteurs, autre appui, Seydou Sané a également, dans cette démarche, rencontré dans le quartier Niafoulène de Ziguinchor les femmes entrepreneures du GIE agonbon originaires du village de Kartiack (Bignona). Ces dernières sont engagées à accompagner Seydou Sané et toutes les listes de BBY pour une voiture éclatante au soir du 23 Janvier 2022.